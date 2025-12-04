menu hamburguer
João Fonseca deixa Trump para trás e se torna o nome mais buscado do Brasil; veja

O brasileiro ficou à frente de nomes como Donald Trump e Carlo Ancelotti

04/12/2025
João Fonseca deve subir mais posições no ranking na próxima semana
imagem cameraJoão Fonseca foi a pessoa mais procurada do Google Brasil em 2025 (Foto: Julien De Rosa / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

João Fonseca, o jovem carioca de 19 anos, se consagrou como a personalidade com maior crescimento em buscas no Google Brasil em 2025. Essa busca reflete uma temporada simplesmente espetacular, onde o brasileiro saltou de promessa a realidade, reescrevendo a história do esporte nacional.

João Fonseca bate de forehand na partida contra o russo Karen Khachanov na segunda rodada de Paris (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
João Fonseca bate de forehand na partida contra o russo Karen Khachanov na segunda rodada de Paris (Foto: Julien De Rosa / AFP)

A temporada de 2025 foi um divisor de águas na carreira de Fonseca. O tenista demonstrou uma progressão impressionante, saltando mais de 700 posições no ranking desde sua estreia profissional e garantindo um lugar entre os Top 30 da ATP.

João Fonseca conquistou dois títulos de ATP em 2025

ATP 500 da Basileia: Conquistou o título deste prestigiado torneio, um marco que representa o maior troféu individual para um brasileiro desde a era de ouro de Gustavo Kuerten (Guga).

ATP 250 de Buenos Aires: Fonseca se tornou o campeão de simples brasileiro mais jovem na Era Aberta ao erguer a taça na Argentina.

Ele também adicionou dois títulos do circuito Challenger ao seu currículo, provando sua consistência em diferentes níveis de competição.

A força de Fonseca se traduziu em vitórias contra alguns dos principais nomes do circuito. Sua estreia com chave de ouro no Australian Open, onde eliminou o então top-10 Andrey Rublev, colocou o jovem definitivamente no radar global.

No âmbito da seleção, o carioca também brilhou. João teve vitória decisiva sobre Stefanos Tsitsipas na Copa Davis, na Grécia onde garantiu a classificação do Brasil.

Ao fechar o ano como o brasileiro mais jovem a entrar no Top 50, João Fonseca se estabelece como o novo fenômeno do tênis, pronto para levar o legado de sucesso de Guga para a próxima geração.

