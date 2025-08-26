Ranking do tênis de mesa é atualizado após derrota de Hugo Calderano
Brasileiro ainda consegue recuperar posição
O ranking do tênis de mesa foi atualizado após a derrota de Hugo Calderano no WTT Smash da Suécia. O brasileiro foi derrotado pelo alemão Benedikt Duda por 4 a 0 durante as quartas de final. Ultrapassado na atualização da semana passada, o brasileiro poderia passar Tomokazu Harimoto, eliminado nas oitavas, caso fosse à semifinal torneio.
➡️ Hugo Calderano vira assunto após partida na Suécia: ‘Como assim?’
Hugo Calderano continua na quarta posição do ranking da WTT, agora somando 57000 pontos. Ele está com 300 pontos a menos que Harimoto, terceiro colocado. Ele diminuiu a diferença em 175 pontos em realção à semana passada.
O brasileiro terá uma nova oportunidade de voltar ao top-3 no WTT Champions Macau, entre 9 e 14 de setembro. A competição agrega 1000 pontos para o campeão no ranking do tênis de mesa.
Confira o ranking do tênis de mesa atualizado
|Posição
|Atleta
|País
|Pontos
1º
Lin Shidong
China
9850
2º
Wang Chuqin
China
8925
3º
Tomokazu Harimoto
Japão
6000
4º
Hugo Calderano
Brasil
5700
5º
Truls Moregard
Suécia
4455
6º
Liang Jingkun
China
4375
7º
Felix Lebrun
França
3220
8º
Benedikt Duda
Alemanha
2925
9º
Xiang Peng
China
2405
10º
Darko Jorgic
Eslovênia
2400
Nas duplas, Calderano e Takahashi sobem
Na competição de duplas mistas, Hugo Calderano e Bruna Takahashi subiram de posição. Antes em 10º lugar, eles foram ao nono, passando os suecos Karlsson/Kallberg. Os brasileiros somam 1910 pontos no ranking.
|Posição
|Dupla
|País
|Pontos
1º
Kuai Man / Lin Shidong
China
9650
2º
Lim Jonghoon / Shin Yubin
Coreia do Sul
5275
3º
Sora Matsushima / Miwa Harimoto
Japão
3325
4º
Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem
Hong Kong, China
2925
5º
Alvaro Robles / Maria Xiao
Espanha
2535
6º
Diya Chitale / Manush Shah
Índia
2325
7º
Wang Chuqin / Sun Yingsha
China
2136
8º
Maharu Yoshimura / Satsuki Odo
Japão
1959
9º
Hugo Calderano / Bruna Takahashi
Brasil
1910
10º
Kristian Karlsson / Christina Kallberg
Suécia
1815
