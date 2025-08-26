menu hamburguer
Ranking do tênis de mesa é atualizado após derrota de Hugo Calderano

Brasileiro ainda consegue recuperar posição

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 26/08/2025
22:18
  • Matéria
  • Mais Notícias

O ranking do tênis de mesa foi atualizado após a derrota de Hugo Calderano no WTT Smash da Suécia. O brasileiro foi derrotado pelo alemão Benedikt Duda por 4 a 0 durante as quartas de final. Ultrapassado na atualização da semana passada, o brasileiro poderia passar Tomokazu Harimoto, eliminado nas oitavas, caso fosse à semifinal torneio.

Hugo Calderano continua na quarta posição do ranking da WTT, agora somando 57000 pontos. Ele está com 300 pontos a menos que Harimoto, terceiro colocado. Ele diminuiu a diferença em 175 pontos em realção à semana passada.

O brasileiro terá uma nova oportunidade de voltar ao top-3 no WTT Champions Macau, entre 9 e 14 de setembro. A competição agrega 1000 pontos para o campeão no ranking do tênis de mesa.

Confira o ranking do tênis de mesa atualizado

PosiçãoAtletaPaísPontos

Lin Shidong

China

9850

Wang Chuqin

China

8925

Tomokazu Harimoto

Japão

6000

Hugo Calderano

Brasil

5700

Truls Moregard

Suécia

4455

Liang Jingkun

China

4375

Felix Lebrun

França

3220

Benedikt Duda

Alemanha

2925

Xiang Peng

China

2405

10º

Darko Jorgic

Eslovênia

2400

Nas duplas, Calderano e Takahashi sobem

Na competição de duplas mistas, Hugo Calderano e Bruna Takahashi subiram de posição. Antes em 10º lugar, eles foram ao nono, passando os suecos Karlsson/Kallberg. Os brasileiros somam 1910 pontos no ranking.

PosiçãoDuplaPaísPontos

Kuai Man / Lin Shidong

China

9650

Lim Jonghoon / Shin Yubin

Coreia do Sul

5275

Sora Matsushima / Miwa Harimoto

Japão

3325

Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem

Hong Kong, China

2925

Alvaro Robles / Maria Xiao

Espanha

2535

Diya Chitale / Manush Shah

Índia

2325

Wang Chuqin / Sun Yingsha

China

2136

Maharu Yoshimura / Satsuki Odo

Japão

1959

Hugo Calderano / Bruna Takahashi

Brasil

1910

10º

Kristian Karlsson / Christina Kallberg

Suécia

1815

circulo com pontos dentroTudo sobre

