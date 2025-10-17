Jannik Sinner e Carlos Alcaraz se enfrentam na final do Six Kings Slam, torneio de exibição que conta com seis dos principais tenistas do mundo. Os leitores do Lance! votaram no canal do Whatsapp e apontaram quem será o campeão da competição. O duelo acontece neste sábado (18), por volta das 15h (de Brasília).

Para a maioria dos leitores do Lance!, Carlos Alcaraz será o campeão do Six Kings Slam. O tenista espanhol recebeu 77,22% dos votos, enquanto Jannik Sinner ficou com 22,78%, de acordado com dados apurados às 14h20 desta sexta-feira (17).

Carlos Alcaraz enfrenta Taylor Fritz no Six Kings Slam (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

Veja resultados da enquete:

Votos totais: 79 (às 14h20 de 17 de outubro)

Carlos Alcaraz - 61 votos (77,22%)

Jannik Sinner - 18 votos (22,78%)

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner voltam a se enfrentar: veja retrospecto

Sinner vem de duas derrotas seguidas para Alcaraz: a última foi no US Open, torneio de Grand Slam, e a antepenúltima foi no Masters 1000 de Cincinnati. Ambos foram em uma decisão de título. A única vez que Sinner superou o espanhol neste ano foi em Wimbledon.

Em 2025, três das quatro finais dos Grand Slams foram entre Sinner e Alcaraz, com duas vitórias do espanhol. Os tenistas protagonizaram as principais decisões da temporada, com Alcaraz se sobressaindo. Agora, o principal confronto do ano do tênis se repete.

O Six Kings Slam

O Six Kings Slam faz parte do Festival de Riyadh, que desde o ano de 2019 recebe visitantes de todo o mundo para shows, atividades esportivas e eventos culturais durante o inverno. A capital da Arábia Saudita consolida-se como palco de um dos maiores eventos de entretenimento globais.

Segundo a Netflix, os fãs terão acesso a uma cobertura de tecnologia, com mais de 20 câmeras, incluindo wirecam, drone, equipamentos robóticos, gráficos de realidade aumentada, comentários de especialistas e uma narrativa envolvente em torno das estrelas do esporte.