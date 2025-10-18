Sinner atropela Alcaraz e garante o título do Six Kings Slam

O italiano Jannik Sinner, número 2 do ranking da ATP, conquistou neste sábado (18) o bicampeonato do Six Kings Slam. Em uma final de altíssimo nível disputada em Riad, na Arábia Saudita, Sinner apresentou uma performance dominante para superar o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, por sets diretos, com parciais de 6-2 e 6-4.

Jannik Sinner venceu o torneio de exibição na Arábia Saudita, Six Kings Slam (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

O duelo, que colocou frente a frente os dois maiores nomes da modalidade, era uma revanche para Sinner, que havia perdido para Alcaraz em três finais de Grand Slam em 2025. Mas hoje, a história foi escrita por um italiano cirúrgico.

A chave da vitória foi o desempenho surreal de Sinner no serviço. O italiano encerrou a partida sem cometer uma única dupla falta e, mais impressionante ainda, sem enfrentar um único break point durante todo o jogo. Ele venceu 81% dos pontos disputados com seu primeiro saque, uma muralha que Alcaraz simplesmente não conseguiu furar.

Enquanto Sinner era impecável, Alcaraz sofria no próprio saque. O espanhol até conseguiu 4 aces contra 3 do rival, mas cometeu 3 duplas faltas e teve um aproveitamento de apenas 61% dos pontos com o primeiro serviço.

Com essa disparidade, Sinner pressionou desde o primeiro game. O primeiro set foi um monólogo. O italiano quebrou o saque de Alcaraz logo na primeira oportunidade e, com outra quebra no quinto game, abriu 4-1 e fechou a parcial em rápidos 6-2.

O espanhol elevou seu nível no segundo set e os games foram mais disputados, com destaque para um longo quinto game, onde Alcaraz salvou múltiplos break points para se manter à frente em 3-2. No entanto, a pressão de Sinner era constante. No sétimo game, o italiano foi letal: aproveitou a chance e conseguiu a quebra decisiva para fazer 4-3. Sacando para o título em 5-4, Sinner não tremeu e fechou a porta na cara do rival, selando a vitória com um 6-4.

É importante ressaltar que, por se tratar de um torneio de exibição de luxo, a vitória não contabiliza pontos para o ranking oficial da ATP.