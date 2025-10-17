Brasileiro fica a uma vitória da chave juvenil do Aberto da Austrália; entenda

Nesta sexta-feira (17), o goiano Leonardo Storck, de 16 anos, se classificou para a final do Australian Open Junior South America Series e está a uma vitória da vaga para a chave juvenil do Aberto da Austrália de 2026, um dos quatro maiores torneios do mundo que ocorre em janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Parceira de João Fonseca, Ingrid exalta dupla carioca: Exemplo

➡️ Monfils e Berrettini são confirmados no Rio Open de 2026

Atleta da casa, o brasileiro fez duelo de cuiabanos com o amigo de longa data e parceiro de Seleção Brasileira, Livas Damázio, e marcou 6/4 6/1 na quadra 1 da Rio Tennis Academy, em Laranjeiras, com transmissão da ESPN. Ele já havia passado diante de outro amigo e parceiro da equipe da Copa Davis juvenil, Cadu Lino, atleta da Rio Tennis, na última rodada do Grupo A, na quinta-feira.

continua após a publicidade

Brasileiro aguarda compatriota ou colombiano

Seu oponente neste sábado, por volta das 10h30, com transmissão da ESPN, sai do duelo entre o brasileiro Felipe Mamede e o colombiano Juan Bolivar.

- Foi um jogo muito bom, sabia que teria que dar o máximo em quadra, não esperar erros dele e ir pelos pontos, um jogo que iria exigir meu máximo, mas consegui me sair muito bem, fiz um excelente jogo contra um amigo, parceiro de duplas, consegui separar bem a emoção e a amizade - contou Leo



- É até estranho enfrentar amigos em dias seguidos. Agora é ir firme para a final. Felipe conheço melhor, jogamos desde pequeno juntos. Bolivar conheço um pouco também, mas nem tanto. Estou muito confiante dos jogos que venho fazendo, muito feliz. Amanhã é um novo dia e vamos embora - concluiu o atleta da Rio Tennis Academy.

continua após a publicidade