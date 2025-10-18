menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasileira garante classificação e disputará o WTA Finals pela primeira vez

Luisa Stefani vence semifinal do WTA 500 de Ningbo

Avatar
Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/10/2025
13:25
Luisa Stefani vence semifinal do WTA 500 de Ningbo. (Foto: Reprodução)
imagem cameraLuisa Stefani vence semifinal do WTA 500 de Ningbo. (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um feito histórico para o tênis brasileiro! A número 1 do país nas duplas, Luisa Stefani, garantiu vaga inédita no WTA Finals. Jogando ao lado da húngara Timea Babos, a brasileira venceu a semifinal do WTA 500 de Ningbo, na China, e, com o resultado, assegurou a classificação para torneio que encerra a temporada, reunindo as oito melhores parcerias do mundo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A classificação tem um sabor especial para Luisa. Será a primeira vez que a medalhista olímpica disputará o WTA Finals como titular. Em 2024, ela chegou a ir ao torneio, mas na condição de reserva, ao lado da holandesa Demi Schuurs. O WTA Finals será disputado em Riad, na Arábia Saudita, entre 1º e 8 de novembro.

A vitória que valeu a vaga para Luisa Stefani

A classificação foi selada com uma vitória consistente na semifinal em Ningbo. Stefani e Babos, cabeças de chave número 4, superaram a norueguesa Ulrikke Eikeri e a chinesa Tang Qianhui por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Com os pontos somados, a dupla brasileiro-húngara chegou a 3.520 na temporada, assumiu a sétima posição na corrida para o Finals e não pode mais ser alcançada pelas concorrentes diretas.

continua após a publicidade
Luisa Stefani e Timea Babos comemoram vitória em Roland Garros (Foto: Andre Ferreira / FFT)
Luisa Stefani e Timea Babos comemoram vitória em Roland Garros (Foto: Andre Ferreira / FFT)

Com a vaga no Finals garantida, Luisa Stefani e Timea Babos agora focam na decisão do WTA 500 de Ningbo. A final acontece na madrugada deste domingo (19), às 3h30 (de Brasília), contra a americana Nicole Melichar-Martinez e a russa Liudmila Samsonova.

Será a 21ª final da carreira de Luisa, que busca seu 13º título. Se vencerem, será o quarto troféu da dupla em 2025, coroando uma temporada de grande sucesso que já conta com os títulos dos WTA 500 de Linz e Estrasburgo, e do WTA 250 de São Paulo.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias