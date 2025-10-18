Djokovic perde 1º set para Fritz e abandona disputa pelo pódio; confira

Novak Djokovic, número 5 do ranking da ATP, desistiu da partida válida pelo terceiro lugar do torneio de exibição Six Kings Slam neste sábado (18), em Riad, na Arábia Saudita. O abandono do tenista sérvio ocorreu após a conclusão do primeiro set, vencido pelo seu adversário, o americano Taylor Fritz, número 4 do mundo.

A partida foi extremamente equilibrada desde o primeiro game, como era de se esperar de um confronto entre dois dos cinco melhores tenistas do planeta. Ambos os atletas confirmaram seus serviços e trocaram games até o placar chegar a 6-6, forçando p tie-break.

Djokovic abandona partida contra Taylor Fritz pela Six Kings Slam (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

No tie-break, Fritz foi superior nos momentos decisivos e fechou o set em 7-6, com uma parcial de 7-5 no tie-break, conforme detalhado no placar ponto a ponto.

Logo após a conclusão do set, Djokovic cumprimentou o adversário na rede e sinalizou à organização que não teria condições de continuar. A transmissão confirmou o abandono (W.O. - Walkover), declarando Taylor Fritz o vencedor da partida e, consequentemente, o terceiro colocado do torneio.

É importante ressaltar que, por se tratar de um evento de exibição, a vitória de Fritz não é contabilizada para o confronto direto oficial do circuito ATP.

Taylor Fritz fatura o terceiro lugar na Six Kings Slam (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

Com o resultado, Taylor Fritz fatura o terceiro lugar na competição em Riad, enquanto Novak Djokovic encerra sua participação na quarta colocação.

O Six Kings Slam

O Six Kings Slam faz parte do Festival de Riyadh, que desde o ano de 2019 recebe visitantes de todo o mundo para shows, atividades esportivas e eventos culturais durante o inverno. A capital da Arábia Saudita consolida-se como palco de um dos maiores eventos de entretenimento globais.

Segundo a Netflix, os fãs terão acesso a uma cobertura de tecnologia, com mais de 20 câmeras, incluindo wirecam, drone, equipamentos robóticos, gráficos de realidade aumentada, comentários de especialistas e uma narrativa envolvente em torno das estrelas do esporte.