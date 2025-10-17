Tênista polêmico projeta futuro de João Fonseca: ‘Estou falando…’

O tenista australiano Nick Kyrgios fez uma projeção audaciosa para a carreira do brasileiro João Fonseca. Em declaração ao perfil oficial da "UTS Tour", Kyrgios antecipou um grande salto de desempenho da jovem promessa nacional, mirando especificamente a temporada de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Sem rodeios, o australiano apostou em uma campanha histórica de Fonseca já em 2026, cravando um resultado expressivo.

— Eu acho que João Fonseca vai fazer uma campanha boa em um Grand Slam. Estou falando de quartas de finais ou semifinais — disse Kyrgios.

A declaração do finalista de Wimbledon, feita na plataforma da "UTS Tour", joga ainda mais holofotes sobre o brasileiro, que vem se consolidando no circuito profissional.

O australiano Nick Kyrgios aposta em João Fonseca para 2026 (Foto: Digulgação / Australia Open)

Quem é o brasileiro que vai fazer dupla com João Fonseca na Basileia?

Depois da derrota na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica, na terça-feira, João Fonseca surpreendeu e também se inscreveu nas duplas no próximo torneio. O número 1 do Brasil e 45º do mundo, além das simples, jogará, pela primeira vez na carreira, ao lado do compatriota Rafael Matos no ATP 500 da Basileia, que começa na segunda-feira (20). Nesta sexta-feira, o tenista gaúcho, de 29 anos, perdeu na semifinal do torneio belga.

continua após a publicidade

De seus 11 títulos como duplista, Matos venceu dois deles em 2025, sendo o mais recente em Winston Salem, nos EUA, em agosto. Em fevereiro, o brasileiro conquistou o bicampeonato do Rio Open, ao lado do mineiro Marcelo Melo. Foi a primeira vez que uma dupla 100% brasileira ergueu o troféu no Jockey Club.

Mês passado, Matos e João Fonseca se reencontraram na Copa Davis, em Atenas. Tanto o duplista quanto o número 1 do Brasil nas simples foram fundamentais para a classificação brasileira. João Fonseca, aliás, venceu suas duas partidas, com destaque para a última, sobre Stefanos Tsitsipas, ex-número 3 do mundo.