Hugo Calderano cai na semi e fica com o bronze no WTT Star Contender de Doha
Brasileiro perde por 3 sets a 2 para Wen Ruibo
Neste domingo (18), Hugo Calderano encerrou sua participação no WTT Star Contender de Doha com a medalha de bronze. O brasileiro, atual número 3 do mundo, foi superado na semifinal pela promessa chinesa Wen Ruibo, de 19 anos, por 3 sets a 2. A partida foi marcada pelo equilíbrio extremo, com parciais de 9/11, 11/8, 9/11, 11/9 e 9/11. Como a competição não prevê disputa de terceiro lugar, a presença na semifinal garantiu o bronze ao mesa-tenista.
O confronto começou com alternâncias de domínio. No primeiro set, Calderano chegou a abrir vantagem, mas viu o chinês reagir, pedir tempo técnico na hora certa e fechar em 11 a 9. O brasileiro deu o troco na segunda parcial: saiu de uma desvantagem de 4 a 6 para virar o jogo e empatar a partida com um 11 a 8. O terceiro set manteve o roteiro tenso, com Ruibo levando a melhor nos pontos finais para fazer 2 a 1 no placar geral.
Precisando vencer para se manter vivo no torneio, Hugo Calderano mostrou força mental no quarto set. O chinês começou agressivo, abrindo 4 a 1, mas o brasileiro engatou uma sequência de pontos espetaculares, virou o marcador e devolveu o 11 a 9, forçando o set desempate.
O quinto e último set foi tenso. Wen Ruibo conseguiu abrir 7 a 4, obrigando Calderano a pedir tempo. A estratégia funcionou e o brasileiro foi buscar o empate em 9 a 9, salvando-se de um momento crítico. No entanto, na hora da decisão, o chinês foi preciso: marcou os dois últimos pontos, fechou em 11 a 9 e carimbou o passaporte para a grande final, deixando o bronze para o brasileiro.
