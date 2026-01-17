Ao vivo: Hugo Calderano busca vaga na semifinal em Doha
Brasileiro enfrenta Simon Gauzy pelas quartas de final do WTT Star Contender
Valendo vaga na semifinal! O sábado é decisivo para Hugo Calderano no Catar. Após vencer com tranquilidade nas oitavas de final durante a manhã, o brasileiro (3º do ranking mundial) volta à mesa para a disputa das quartas de final do WTT Star Contender de Doha.
O adversário é o francês Simon Gauzy, atual número 18 do mundo. Quem vencer garante um lugar entre os quatro melhores da competição.
Acompanhe lance a lance
2º set: Simon Gauzy 6 x 11 Hugo Calderano
- Calderano retoma o controle, fecha o segundo set em 11 a 6 e empata a partida em 1 a 1.
- O francês tenta reagir e diminui a diferença no placar para 9 a 6. Calderano pede tempo.
- Muito agressivo, Hugo não dá chances ao rival e amplia a vantagem para 8 a 2.
- Hugo Calderano volta ligado para o segundo set e rapidamente abre 4 a 0 de vantagem.
1º set: Simon Gauzy 11x3 Hugo Calderano
- Com autoridade, Simon Gauzy domina as ações e fecha o primeiro set com um elástico 11 a 3 sobre o brasileiro.
- O francês cresce na partida, impõe um ritmo forte e abre larga vantagem de 8 a 3 no primeiro set.
- Hugo Calderano começa forte abrindo 2 a 0, mas Simon Gauzy reage rápido e busca o empate no primeiro set.
- Hugo Calderano no aquecimento!
