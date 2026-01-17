Ao vivo: Hugo Calderano busca vaga na semifinal em Doha

Valendo vaga na semifinal! O sábado é decisivo para Hugo Calderano no Catar. Após vencer com tranquilidade nas oitavas de final durante a manhã, o brasileiro (3º do ranking mundial) volta à mesa para a disputa das quartas de final do WTT Star Contender de Doha.

continua após a publicidade

O adversário é o francês Simon Gauzy, atual número 18 do mundo. Quem vencer garante um lugar entre os quatro melhores da competição.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Acompanhe lance a lance

2º set: Simon Gauzy 6 x 11 Hugo Calderano

Calderano retoma o controle, fecha o segundo set em 11 a 6 e empata a partida em 1 a 1. O francês tenta reagir e diminui a diferença no placar para 9 a 6. Calderano pede tempo. Muito agressivo, Hugo não dá chances ao rival e amplia a vantagem para 8 a 2. Hugo Calderano volta ligado para o segundo set e rapidamente abre 4 a 0 de vantagem.

1º set: Simon Gauzy 11x3 Hugo Calderano

Com autoridade, Simon Gauzy domina as ações e fecha o primeiro set com um elástico 11 a 3 sobre o brasileiro.

O francês cresce na partida, impõe um ritmo forte e abre larga vantagem de 8 a 3 no primeiro set.

Hugo Calderano começa forte abrindo 2 a 0, mas Simon Gauzy reage rápido e busca o empate no primeiro set.

Hugo Calderano no aquecimento!

Hugo Calderano no WTT Champions de Montpellier (Foto: Divulgação / WTT)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+ Aposte na vitória do seu tenista favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.