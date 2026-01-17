menu hamburguer
Ao vivo: Hugo Calderano busca vaga na semifinal em Doha

Brasileiro enfrenta Simon Gauzy pelas quartas de final do WTT Star Contender

Avatar
Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/01/2026
13:00
Atualizado há 0 minutos
imagem cameraHugo Calderano no WTT de Montpellier 2024 (Foto: World Table Tenis)
Valendo vaga na semifinal! O sábado é decisivo para Hugo Calderano no Catar. Após vencer com tranquilidade nas oitavas de final durante a manhã, o brasileiro (3º do ranking mundial) volta à mesa para a disputa das quartas de final do WTT Star Contender de Doha.

O adversário é o francês Simon Gauzy, atual número 18 do mundo. Quem vencer garante um lugar entre os quatro melhores da competição.

Acompanhe lance a lance

2º set: Simon Gauzy 6 x 11 Hugo Calderano

  1. Calderano retoma o controle, fecha o segundo set em 11 a 6 e empata a partida em 1 a 1.
  2. O francês tenta reagir e diminui a diferença no placar para 9 a 6. Calderano pede tempo.
  3. Muito agressivo, Hugo não dá chances ao rival e amplia a vantagem para 8 a 2.
  4. Hugo Calderano volta ligado para o segundo set e rapidamente abre 4 a 0 de vantagem.

1º set: Simon Gauzy 11x3 Hugo Calderano

  • Com autoridade, Simon Gauzy domina as ações e fecha o primeiro set com um elástico 11 a 3 sobre o brasileiro.
  • O francês cresce na partida, impõe um ritmo forte e abre larga vantagem de 8 a 3 no primeiro set.
  • Hugo Calderano começa forte abrindo 2 a 0, mas Simon Gauzy reage rápido e busca o empate no primeiro set.
  • Hugo Calderano no aquecimento!
Hugo Calderano é eliminado por Kanak Jha no WTT Champions de Montpellier (Foto: Divulgação / WTT)
Hugo Calderano no WTT Champions de Montpellier (Foto: Divulgação / WTT)

+ Aposte na vitória do seu tenista favorito!
