Hugo Calderano supera susto contra francês e avança à semifinal do WTT Star Contender Doha
Brasileiro vence Simon Gauzy por 3 a 1 e segue firme na busca pelo título no Catar
Hugo Calderano está entre os quatro melhores do WTT Star Contender de Doha. Em sua segunda partida neste sábado (17), o mesa-tenista brasileiro mostrou poder de reação para superar o francês Simon Gauzy, 18º do ranking mundial. Após um início adverso, o número 3 do mundo virou o placar e venceu por 3 sets a 1, garantindo sua vaga na semifinal da competição no Catar.
Como foi a virada de Hugo Calderano?
O duelo começou com tensão para a torcida brasileira. Simon Gauzy entrou em ritmo acelerado e dominou completamente a primeira parcial, fechando em 11 a 3. A resposta de Calderano, porém, não tardou. Mais agressivo, o brasileiro controlou o segundo set (11 a 6) e atropelou no terceiro (11 a 4), virando o placar geral para 2 a 1 com autoridade.
O quarto set reservou o momento mais dramático da partida. Hugo parecia caminhar para uma vitória tranquila ao abrir 9 a 4, mas viu o francês engatar uma sequência impressionante e buscar o 9 a 8. Pressionado, Calderano manteve a frieza, retomou a concentração nos pontos decisivos e fechou em 11 a 8, selando a classificação.
Ficha técnica da partida no WTT Star Contender
Placar Final: Hugo Calderano 3 x 1 Simon Gauzy
Parciais: 1º Set: 3 x 11 (Gauzy) 2º Set: 11 x 6 (Calderano) 3º Set: 11 x 4 (Calderano) 4º Set: 11 x 8 (Calderano)
