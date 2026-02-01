Hugo Calderano vence jogo acirrado e é campeão da Copa América
Brasileiro, na decisão, superou o norte-americano Kanak Jha por 4 sets a 1
É campeão! Na noite deste domingo (1), Hugo Calderano conquistou o título da Copa América de tênis de mesa, o seu primeiro de 2026. Na decisão, o brasileiro superou o norte-americano Kanak Jha por 4 sets a 1, nas parciais 11/8, 6/11, 12/10, 11/9 e 11/9. A partida aconteceu na 888 Table Tennis Center, em São Francisco, nos Estados Unidos.
Veja os lances do título de Hugo Calderano da Copa América
Como foi o jogo?
A partida começou acirrada, o que veio a se repetir também em outros momentos. No primeiro set, quem abriu vantagem primeiro foi Jha, no 5 a 3. No entanto, Calderano não deixou a distância aumentar e fechou a parcial em 11 a 8.
Já no segundo set, o brasileiro correu atrás do placar em quase todo o tempo. Assim, o norte-americano saiu vencedor por 11 a 6. Na terceira parcial, apesar de ter começado perdendo, Calderano chegou ao set point no 10 a 7. Em ótima reação, Jha empatou ainda no 10º ponto. Mesmo assim, o brasileiro, concentrado, levou o set por 12 a 10.
A terceira parcial também começou acirrada no placar, mas Calderano conseguiu se desgarrar na reta final e venceu por 11 a 9. No quarto set, o mesmo placar foi repetido, e o número 3 do mundo se consagrou campeão da Copa América.
Calderano garante vaga na Copa do Mundo
Nas quartas da Copa América, Calderano derrotou o americano Nikhil Kumar por 4 sets a 1, com parciais de 11/4, 11/6, 4/11, 11/5 e 11/2. Além da vaga nas semis do torneio, o mesatenista número 3 do mundo ainda conseguiu vaga direta na Copa do Mundo da modalidade ao se garantir entre os quatro melhores do continente.
Para chegar à final da Copa América, o brasileiro, sem sustos, passou pelo argentino Horacio Cifuentes. O duelo terminou em 4 sets a 0, nas parciais 11/5, 11/6, 11/8 e 11/4.
