Hugo Calderano e Gui Santos trocam camisas em noite de NBA

O principal mesatenista das Américas, Hugo Calderano, aproveitou os dias de descanso para visitar o Chase Center, casa do Golden State Warriors, na Califórnia. O brasileiro foi prestigiar o compatriota Gui Santos e companhia em uma noite de NBA. Após a partida, os atletas trocaram camisas autografadas e registraram o encontro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Calderano chega ao período de férias em grande fase, após conquistar o título da Copa América no último domingo (1). Com a vitória, o brasileiro garantiu sua vaga para a Copa do Mundo de Tênis de Mesa, que acontece em março, em Macau. Durante o recesso, o mesa-tenista viaja pela América do Norte ao lado de sua companheira e também atleta olímpica, Bruna Takahashi.

Enquanto isso, Gui Santos vive seu melhor momento nos Estados Unidos e se consolida cada vez mais como peça fundamental na rotação do Golden State Warriors, ao lado de Stephen Curry.

continua após a publicidade

➡️ Mavericks trocam Anthony Davis um ano após troca histórica por Doncic

➡️ Fim da linha? Jornal crava destino de LeBron James para a próxima temporada da NBA

➡️ NBA divulga uniformes para All-Star Game 2026 em Los Angeles

Gui Santos e Hugo Calderano trocam camisas (Foto: Reprodução Instagram)

➡️NBA: Warriors fecham troca com Hawks e finalizam especulação de Antetokounmpo

Veja como foi o encontro

Próximo jogo do Warriors na NBA

O Golden State Warriors volta à quadra na madrugada desta quinta (5) para sexta-feira (6), à 0h (horário de Brasília), para enfrentar o Phoenix Suns. O duelo acontece no Footprint Center, em Phoenix, e terá transmissão do NBA League Pass (streaming).

continua após a publicidade

+Aposte na sua franquia favorita da NBA!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.