Quem vai decidir o título da simples masculina do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano? A resposta virá na sexta-feira (30). A primeira semifinal começa a 0h30 (de Brasília), quando o espanhol Carlos Alcaraz enfrenta o alemão Alexander Zverev. O segundo finalista sairá do duelo entre o italiano Jannik Sinner e o sérvio Novak Djokovic, que começa às 5h30 (de Brasília). Ambas as partidas têm transmissão ao vivo da ESPN.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️André Agassi vai entregar troféu ao campeão do Rio Open

+ Aposte na vitória de seu tenista favorito no Australian Open!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Na primeira semifinal, Alcaraz, líder do ranking e que ainda não perdeu sets o torneio, fará um tira-teima contra o número 3 do mundo. Até hoje, são seis vitórias para cada. Enquanto o espanhol jamais havia passado das quartas de final no Australian Open e busca o único Grand Slam que lhe falta, o alemão já amargou três vices em torneios desse nível, o mais recente justamente na Rod Laver Arena, em 2025.

Alcaraz e Zverev vão se enfrentar pela quinta vez em um Slam (Reprodução)

Embora seja o recordista de títulos (10) no Melbourne Park, Djokovic, aos 38 anos, é o azarão da semifinal contra o atual bicampeão. Além das 19 vitórias consecutivas no torneio, Sinner ganhou os últimos cinco confrontos diante do rival sérvio, uma delas na semifinal de 2024, na Austrália. No confronto direto, são seis triunfos do italiano, de 24 anos, em 10 partidas até hoje.

continua após a publicidade

Sinner elogia Djokovic

Favoritismo à parte, Sinner, vice-líder do ranking, prega respeito ao adversário, número 4 do mundo:



- É para momentos como esse que treinamos. Vou acordar na manhã do jogo e me esforçar para uma grande partida. Terei que jogar meu melhor se quiser vencer. No passado tive grandes lições e não importa o resultado, isso te melhora como jogador e pessoa. Somos sortudos por termos Novak aqui, jogando um tênis incrível na sua idade - elogiou Sinner.

Logo após contar com o abandono do italiano Lorenzo Musetti, lesionado, nas quartas de final, quando perdia por 2 sets a 0, o sérvio reconheceu o favoritismo do bicampeão:



- Jannik está jogando em um nível muito alto agora, junto com o Carlos (Alcaraz) são os dois melhores no momento. Ele é o favorito absoluto. Mas nunca se sabe. Espero trazer meu jogo para ter alguma chance. Não joguei nem perto do meu melhor hoje e isso preciso mudar.

Desde que o recordista Djokovic venceu, no US Open de 2023, seu 24º título de Slam, apenas Alcaraz e Sinner venceram os oito títulos desse nível. O espanhol e o italiano começaram a duelar nas finais de competições desse porte em Roland Garros em 2025. Desde então, o número 1 do mundo triunfou em Paris e em Nova York, enquanto o maior oponente venceu em Wimbledon.

Resta saber se farão uma inédita final em Melbourne, ou se Zverev e Djokovic podem derrubar os favoritos.