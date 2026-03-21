Fonseca compara duelos entre Alcaraz e Sinner e elege o melhor

Após encarar os dois melhores tenistas da atualidade dentro de poucas semanas, João Fonseca retorna ao Brasil com uma bagagem valiosa. O carioca de 19 anos, que enfrentou Jannik Sinner no Australian Open e Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Miami, detalhou as diferenças de estilo entre os gigantes e analisou qual deles impõe maior dificuldade tática.

continua após a publicidade

➡️Veja quanto João Fonseca embolsou com a campanha em Miami

— Acho que o Alcaraz tem um arsenal maior. O Sinner é mais como um robô, que simplesmente massacra a bola e faz tudo perfeitamente. Já o Carlos consegue fazer de tudo: usa o topspin, acelera a bola, tem boa movimentação e vai à rede. É mais difícil entender o jogo dele porque ele quebra muito o seu ritmo. Você nunca sabe o que vem pela frente, se será um saque e voleio ou um saque aberto. Contra ele, é preciso fazer uma partida quase perfeita — afirmou Fonseca após o duelo em Miami.

Contra o italiano Sinner, Fonseca caiu com parciais de 7/6 e 7/6, forçando dois tie-breaks e mostrando resiliência nos momentos decisivos. Já a partida contra o espanhol Alcaraz terminou em duplo 6/4, o brasileiro desperdiçou três break points — dois deles na segunda parcial —, o que evidenciou o poder de reação do atual número 1 do mundo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

— O jogo contra o Jannik me ajudou a entrar em quadra sem medo, tentando fazer o meu jogo. Mas sinto que não aproveitei as oportunidades que tive em Miami e o Carlos jogou muito bem. Ele é o número 1 do mundo, então preciso pensar nos meus erros e tentar melhorar — completou o carioca.

continua após a publicidade

Carlos Alcaraz abraça João Fonseca após a vitória em Miami (Foto: Matthew Stockman/AFP )

Alcaraz oferece conselho a Fonseca

Durante a coletiva de imprensa após a partida, Carlos Alcaraz fez questão de elogiar a torcida brasileira, que compareceu em peso a Miami, e deixou um conselho valioso para João Fonseca, relembrando sua própria trajetória quando despontou no circuito.

— Isso me lembra muito de como eu era na idade dele, começando minha carreira profissional. Diria que ele precisa aprender a escolher a opção certa. Às vezes, ele erra golpes — ou até mesmo muitas bolas fáceis — porque não escolhe a jogada correta para cada situação. Mas estou convencido de que ele chegará lá em breve. Jogar contra o número 1 e o número 2 do mundo em torneios consecutivos dará o feedback necessário, e o veremos melhorar muito rápido — afirmou o espanhol.

Alcaraz também traçou um paralelo com o início de sua caminhada, quando enfrentou Rafael Nadal no Masters de Madri.

— Lembro-me de quando enfrentei o melhor tenista do planeta logo no início da minha carreira. Essa experiência me ajudou muito: deu à minha equipe os dados necessários para saber em que focar e o que melhorar nos treinos. Tenho certeza de que o João e seu time já reuniram as informações que precisam discutir e aplicar agora; eles vão analisar o que ele precisa evoluir e como lidar com determinadas situações em quadra — completou o atual líder do ranking.