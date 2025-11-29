Flamenguista, João Fonseca crava placar da final da Libertadores

"2 a 0 Mengão" O palpite para a final da Libertadores da América, entre Flamengo e Palmeiras, veio de João Fonseca, tenista brasileiro número 1 do Brasil, de 19 anos. Em entrevista ao programa "Hello LA", o atual 24º colocado no ranking mundial da ATP não escondeu sua paixão pelo clube carioca, cravando o placar.

A decisão acontece neste sábado (30), às 18h (horário de Brasília). Fonseca, que realiza treinos de pré-temporada no Rio de Janeiro, onde assistirá ao jogo, explicou sua aposta: "Vou estar no Rio de Janeiro e assistir em casa. Minha família toda é rubro-negra."

O jovem tenista encerra um ano de 2025 considerado de sucesso em sua carreira profissional, com a conquista de dois títulos de nível ATP e um salto de 121 posições no ranking mundial.

Próximos compromissos de Fonseca

Seu retorno às competições oficiais está marcado para dezembro, no ATP 250 de Brisbane, na Austrália. Antes disso, em 8 de dezembro, ele participará de um jogo de exibição em Miami ao lado do atual número um do mundo, Carlos Alcaraz, e das tenistas Jessica Pegula e Amanda Anisimova.

Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais no início de outubro, o tenista João Fonseca teve a participação confirmada no Rio Open 2026. O torneio acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro do ano que vem, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Esta será a quarta vez que o brasileiro vai disputas o campeonato.

- O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring, foi onde joguei meu primeiro ATP. Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira - expressou João Fonseca.