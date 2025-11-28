Parceria estendida. A Wellhub, multinacional de software de saúde e fitness, confirmou a renovação do patrocínio ao Rio Open 2026. É o segundo ano seguido da parceria entre a empresa e o torneio de tênis, considerado o maior da América do Sul. A competição vai acontecer entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O novo acordo prevê novamente o patrocínio oficial dos toalheiros das quadras e da academia dos atletas. A empresa também vai fazer ativações e promoverá experiências para clientes e parceiros.

- O tênis está cada vez mais presente na agenda de executivos, seja para praticar ou assistir. Isso acontece porque o bem-estar físico, mental e social é um potencializador de performance. Cada vez mais líderes têm trocado os bares e cafés por atividades que elevam energia, clareza e capacidade cognitiva - destacou Flavio Reghini, diretor sênior de brand marketing e criação da patrocinadora. E ele concluiu:

continua após a publicidade

- O Wellhub tem orgulho de apoiar o Rio Open e contribuir para ampliar o acesso ao tênis e aos esportes de raquete em todo o país. Nosso objetivo é ajudar pessoas e empresas a viverem melhor e alcançarem seu potencial máximo.

João Fonseca

Por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais no início do mês passado, o tenista João Fonseca teve a participação confirmada no Rio Open 2026. O torneio acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro do ano que vem, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Esta será a quarta vez que o brasileiro vai disputas o campeonato.

continua após a publicidade

- O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring, foi onde joguei meu primeiro ATP. Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira - expressou João Fonseca.