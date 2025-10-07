João Fonseca é confirmado no Rio Open 2026

Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, o tenista João Fonseca teve a participação confirmada no Rio Open 2026. O torneio acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Esta será a quarta vez que o brasileiro disputa o campeonato.

Na publicação, João Fonseca falou da importância do Rio Open na sua trajetória. Foi neste torneio que o brasileiro, atual número 43 do mundo, venceu suas duas primeiras partidas de ATP, contra o francês Arthur Fils e o chileno Cristian Garin. Na época, o tenista era o 655° colocado do ranking mundial. Com os resultados, subiu mais de 100 posições.

— O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring, foi onde joguei meu primeiro ATP. Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira — expressou João Fonseca.

João Fonseca na vitória sobre o italiano Flavio Cobolli na Laver Cup, em San Francisco (Foto: Clive Brunskill)

Segundo nome confirmado no Rio Open 2026

Antes de João Fonseca, Lorenzo Musetti era o único tenista com participação confirmada na edição do ano que vem do Rio Open. O italiano é o número 10 do mundo e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O Rio Open é um torneio de ATP 500 e chega à 12ª edição em 2026.

