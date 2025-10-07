menu hamburguer
Tênis

João Fonseca é confirmado no Rio Open 2026

Anúncio foi feito nesta terça-feira (7)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 07/10/2025
15:25
João Fonseca na vitória na estreia da Laver Cup (Foto: Divulgação)
Através de um vídeo divulgado nas redes sociais, o tenista João Fonseca teve a participação confirmada no Rio Open 2026. O torneio acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. Esta será a quarta vez que o brasileiro disputa o campeonato.

➡️ João Fonseca vira alvo de treinador de Sinner: 'precisa dar passos largos'

➡️Quem é o português que pode passar João Fonseca no ranking?

Na publicação, João Fonseca falou da importância do Rio Open na sua trajetória. Foi neste torneio que o brasileiro, atual número 43 do mundo, venceu suas duas primeiras partidas de ATP, contra o francês Arthur Fils e o chileno Cristian Garin. Na época, o tenista era o 655° colocado do ranking mundial. Com os resultados, subiu mais de 100 posições.

— O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring, foi onde joguei meu primeiro ATP. Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira — expressou João Fonseca.

João Fonseca na vitória sobre o italiano Flavio Cobolli na Laver Cup, em San Francisco (Foto: Clive Brunskill)
Segundo nome confirmado no Rio Open 2026

Antes de João Fonseca, Lorenzo Musetti era o único tenista com participação confirmada na edição do ano que vem do Rio Open. O italiano é o número 10 do mundo e conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

O Rio Open é um torneio de ATP 500 e chega à 12ª edição em 2026.

➡️Tudo sobre os Esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

