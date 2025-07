Ex-Fluminense, Arouca disputa torneio de tênis nas Laranjeiras

Ex-jogador de futebol, Arouca defendeu, entre outros times, o Fluminense. E o ex-volante volta às Laranjeiras nesta quarta-feira (2), mas não ao ex-clube. A missão, dessa vez, será disputar a segunda edição do Torneio Internacional Masters de Tênis, modalidade que Arouca passou a praticar nos últimos anos. O torneio, que reúne 242 atletas de 14 países dos 30 aos mais de 80 anos, acontece no saibro da Rio Tennis Academy, em parceria com o Fluminense, e vai até próximo sábado (5).

Além de Arouca, o ex-zagueiro Paulo André, campeão mundial pelo Corinthians, em 2012, é outra presença ilustre no torneio na Rio Tennis Academy. Ele vem embalado pela primeira conquista do circuito mundial na carreira, no MT 200 de Blumenau (SC), no último final de semana. O marido da ex-tenista e comentarista da ESPN, Teliana Pereira, tem outra final no currículo em Santos (SP) e inicia a busca por sua maior conquista na curta carreira do circuito mundial masters, que começou há cerca de um ano.



Na Rio Tennis Academy, também na quarta, Paulo André enfrenta Lucio Granero, na categoria acima dos 40 anos.

O ex-zagueiro Paulo André disputa torneios de tênis (Divulgação)



Ex-Fluminense joga na quarta



Arouca vai estrear na competição contra o vencedor do embate entre Guilherme Costa e Diego Correa, que se enfrentam nesta terça.



A competição na Rio Tennis Academy começou na segunda-feira (30), com 35 jogos.

Nesta terça, o carioca Roberto Calvet marcou 6/1 6/2 sobre o uruguaio Carlos Obregon, cabeça de chave 1 na categoria 65 anos e avançou à semifinal. Seu próximo adversário será o brasileiro José Passos da Silva, que eliminou Murilo Gomes por um duplo 6/2. A outra semifinal será entre Eduardo Izoldi, que passou por Anthony Costa por 6/3 6/1, e o vencedor de José Mello e José Francisco Neto.

Nos 70 anos, o argentino Horacio Melo passou por 6/2 6/1 contra Ricardo Castelões e vai buscar vaga na final contra o Wong Kwan, do Rio de Janeiro, que derrotou Sergio Bezerra por 6/3 6/4. A outra semi será entre o chileno Fernando Ramolfo e o argentino Eduardo Fuster. O hermano passou pelo brasileiro Luis Rolla em uma batalha por 7/6 (7/5) 0/6 10/6. Ramolfo superou o brasileiro Pedro Feyer por 6/3 6/1.

Nos 75 anos masculino Antonio Almeida Filho joga a semifinal contra Gomes de Souza e o outro finalista sai do confronto entre o austríaco Julius Buchenrode e o brasileiro Claudio Bruno.

Nos 65 anos feminino, Irene Werneck fez um duplo 6/1 sobre Miriam Kenappe, cabeça de chave 1, e jogará a final contra Karla Haje que marcou 6/2 6/1 sobre Claudia Hoefel.



