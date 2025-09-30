Estrela do tênis mundial anuncia pausa até 2026 após lesões

A tenista espanhola Paula Badosa, de 27 anos, decidiu interromper sua carreira no circuito profissional pelos próximos meses. A atleta, atual número 19 do ranking mundial da WTA, comunicou a decisão nesta última segunda-feira (30) por meio de suas redes sociais, citando a sequência de lesões como fator determinante para o afastamento temporário das quadras.

O anúncio ocorreu após Badosa sofrer uma lesão na perna esquerda durante sua participação no torneio de Pequim, poucos dias depois de representar a Espanha na Billie Jean King Cup. A tenista acumula 37 abandonos em partidas oficiais ao longo de sua trajetória profissional, evidenciando os problemas físicos recorrentes que têm afetado seu desempenho.

Anúncio de pausa por Paula Badosa (Foto: Reprodução/Instagram)

A espanhola alcançou o auge de sua carreira em abril de 2022, quando ocupou a segunda posição do ranking mundial da WTA. Durante sua trajetória, conquistou três títulos de simples no circuito profissional, sendo o WTA 1000 de Indian Wells em 2021 sua vitória mais expressiva.

Em competições de Grand Slam, Badosa chegou às quartas de final de Roland Garros em 2021 e avançou até as oitavas de final em Wimbledon (2021 e 2022) e no Australian Open (2022).

Em sua mensagem publicada nas redes sociais, a tenista demonstrou determinação para superar este período difícil: "Não importa quantos obstáculos se cruzem no meu caminho, seguirei lutando e encontrando a maneira de voltar", escreveu Badosa. A atleta também expressou gratidão pelo apoio recebido: "Não poderia fazer isso sem as pessoas que continuam acreditando em mim. Essa energia e esse amor me dão forças. Nos vemos em 2026", destacou em sua publicação.

A expectativa é que Badosa retorne às competições oficiais somente em 2026, após completar seu período de recuperação e reabilitação.