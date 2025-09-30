menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Estrela do tênis mundial anuncia pausa até 2026 após lesões

Atleta espanhola soma três títulos no circuito profissional

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 30/09/2025
11:37
Paula Badosa abraça Karolina Muchova no China Open (Foto: Pedro Pardo / AFP)
imagem cameraPaula Badosa abraça Karolina Muchova no China Open (Foto: Pedro Pardo/AFP)
A tenista espanhola Paula Badosa, de 27 anos, decidiu interromper sua carreira no circuito profissional pelos próximos meses. A atleta, atual número 19 do ranking mundial da WTA, comunicou a decisão nesta última segunda-feira (30) por meio de suas redes sociais, citando a sequência de lesões como fator determinante para o afastamento temporário das quadras.

➡️Número 1 do mundo, Alcaraz fatura ATP 500 de Tóquio contra Fritz

O anúncio ocorreu após Badosa sofrer uma lesão na perna esquerda durante sua participação no torneio de Pequim, poucos dias depois de representar a Espanha na Billie Jean King Cup. A tenista acumula 37 abandonos em partidas oficiais ao longo de sua trajetória profissional, evidenciando os problemas físicos recorrentes que têm afetado seu desempenho.

Anúncio de pausa por Paula Badosa (Foto: Reprodução/Instagram)
Anúncio de pausa por Paula Badosa (Foto: Reprodução/Instagram)

A espanhola alcançou o auge de sua carreira em abril de 2022, quando ocupou a segunda posição do ranking mundial da WTA. Durante sua trajetória, conquistou três títulos de simples no circuito profissional, sendo o WTA 1000 de Indian Wells em 2021 sua vitória mais expressiva.

Em competições de Grand Slam, Badosa chegou às quartas de final de Roland Garros em 2021 e avançou até as oitavas de final em Wimbledon (2021 e 2022) e no Australian Open (2022).

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Em sua mensagem publicada nas redes sociais, a tenista demonstrou determinação para superar este período difícil: "Não importa quantos obstáculos se cruzem no meu caminho, seguirei lutando e encontrando a maneira de voltar", escreveu Badosa. A atleta também expressou gratidão pelo apoio recebido: "Não poderia fazer isso sem as pessoas que continuam acreditando em mim. Essa energia e esse amor me dão forças. Nos vemos em 2026", destacou em sua publicação.

A expectativa é que Badosa retorne às competições oficiais somente em 2026, após completar seu período de recuperação e reabilitação.

