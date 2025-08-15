Algoz de João Fonseca derruba Top 10 e encara Sinner nas quartas de Cincinnati

Após eliminar João Fonseca, Terence Atmane vence o cabeça de chave Holger Rune e avança as quartas de finais do Masters 1000 de Cincinnati. O jovem francês, de apenas 23 anos, que veio do qualificatório, superou o dinamarquês em sets diretos, com parciais de 6/2 e 6/3, e carimbou sua passagem para as quartas de final do torneio para enfrentar o número 1 do ranking, Jannik Sinner.

Terence Atmane vai enfrentar Jannik Sinner nas quartas de final (Foto: Matthew Stockman/Getty Images/AFP)

Atmane já havia chamado a atenção ao eliminar o promissor brasileiro João Fonseca, em uma partida dominante que terminou com o placar de 6/3 e 6/4. Em sua vitória mais recente, o francês mostrou um tênis agressivo e de alta precisão, anulando o jogo de Rune e controlando a partida do início ao fim.

O francês Terence Atmane, algoz de João Fonseca em Cincinnati (Divulgação)

A confiança de Atmane está nas alturas, mas o próximo desafio promete ser o mais difícil de sua carreira. Ele enfrentará o atual campeão do torneio, o italiano Jannik Sinner, em um duelo que definirá uma vaga na semifinal.

Quem é Térence Atmane?

Natural de Saint-Martin-Boulogne, no norte da França, Térence Atmane nasceu no dia 9 de janeiro de 2002 e tem 23 anos. O francês iniciou sua vida no tênis por volta dos sete anos, quando sua mãe decidiu tirá-lo dos videogames. Atualmente, o tenista é o 136º do ranking mundial da ATP, mas sua melhor marca foi alcançar o 118º no ano passado.

Apesar de não ter vencido nenhum título ATP, o jovem tenista conquistou quatro Challengers, incluindo os dois neste ano: em Guangzhou, no Japão, e em Busan, na Coreia do Sul. Atmane é canhoto e conta com sete vitórias e 14 derrotas desde que entrou no circuito ATP.

O desempenho de Atmane no tênis não é o seu único destaque fora de quadra. Com um QI de 158, considerado pontuação de gênio, o francês apelidado de "The Magician" também chama atenção nas redes sociais pelos truques de mágica e sua imensa coleção de cards de Pokémon.