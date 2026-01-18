Tenista socorre boleira que passava mal no calor do Australian Open; veja vídeo

Uma cena de solidariedade marcou a primeira rodada do Australian Open neste domingo (18). Em meio ao forte calor de Melbourne, a tenista turca Zeynep Sönmez interrompeu sua partida contra Ekaterina Alexandrova para socorrer uma boleira que passava mal em quadra. Ao perceber o estado da jovem, Sönmez largou a raquete e prestou auxílio imediato até a chegada da equipe médica.

Veja o momento da ajuda abaixo:

Durante o segundo set da partida contra a russa Ekaterina Alexandrova (11ª cabeça de chave), Sönmez percebeu que uma das boleiras estava visivelmente tonta e sofrendo com as altas temperaturas. Em vez de se preparar para o próximo saque, a jogadora largou a raquete, interrompeu o jogo imediatamente e correu para amparar a menina. O gesto de humanidade, priorizando a saúde da boleira em detrimento da disputa de pontos, foi aplaudido pelos torcedores.

Após o susto e a retomada da partida, Zeynep Sönmez mostrou que estava com o foco em dia. Vinda do qualifying, a turca surpreendeu a favorita Alexandrova e venceu o duelo por 2 sets a 1 (parciais de 7/5, 4/6 e 6/4), garantindo vaga na segunda rodada.

Zeynep Sönmez no Australian Open. (Foto: David Gray/AFP)

