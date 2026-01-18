Venus Williams faz história e bate recorde no Australian Open; entenda

O domingo (18) no Australian Open entrou para a história. Ao pisar em quadra, Venus Williams atingiu um feito inédito: aos 45 anos, a lenda americana quebrou o recorde de longevidade e se tornou a mulher mais velha a disputar o torneio na Era Aberta. A marca gigante, no entanto, veio acompanhada de uma derrota. Em uma batalha de mais de duas horas, a ex-número 1 do mundo chegou a sonhar com a classificação, mas foi superada de virada pela sérvia Olga Danilovic por 2 sets a 1, caindo logo na estreia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A marca anterior pertencia à japonesa Kimiko Date, que competiu no torneio em 2015, aos 44 anos. Venus, dona de sete títulos de Grand Slam, se provou mais uma vez ao aceitar o convite da organização para retornar ao palco onde foi finalista duas vezes (2003 e 2017).

Mesmo diante de uma adversária muito mais jovem, a sérvia Olga Danilovic, Venus mostrou que a classe permanece intacta. Em uma batalha de 2h17, a americana venceu o primeiro set e chegou a liderar a parcial decisiva por 4 a 0, animando a torcida.

continua após a publicidade

Venus Williams e Olga Danilovic no Australian Open. (Foto: Martin Keep/AFP)

A vitória de Danilovic por 2 sets a 1 (parciais de 6/7, 6/3 e 6/4) acabou ficando em segundo plano diante da grandeza do momento. Venus deixou a quadra sob uma longa ovação de pé. A própria adversária fez questão de exaltar o tamanho de Venus Williams após o confronto: - Foi um prazer enorme enfrentar uma lenda. Estava nervosa, mas estou feliz - disse Olga Danilovic.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+ Aposte em tênis no Australian Open! *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.