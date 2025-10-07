Nesta terça-feira (7), Novak Djokovic venceu o espanhol Jaume Munar, com as parciais de 6/3, 5/7 e 6/2, em jogo válido pelas oitavas de final do Masters 1000 de Xangai, na China. O jogo terminou após duas horas e 41 minutos de disputa, dificultada pelos altos índices de calor na região. O sérvio chegou a desabar por cansaço após o segundo set.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca é confirmado no Rio Open 2026

Com a vitória, Djokovic chegou às quartas de final da competição e, aos 38 anos e quatro meses, se tornou o tenista mais velho a se classificar para essa fase em um torneio de Masters 1000, disputado desde 1990. Antes, o recorde era de Roger Federer. O ex-tenista suíço conseguiu tal feito aos 38 anos e dois meses, também em Xangai.

Novak Djokovic garante vaga nas oitavas do Masters 1000 de Xangai (Foto: Hector Retamal/AFP)

Como foi o duelo das oitavas?

Djokovic, número 5 do mundo, e Jaume Munar, 41º colocado do ranking, fizeram um primeiro set parelho, mas o sérvio saiu na frente após erros do adversário. No entanto, o espanhol se manteve firme na segunda parcial e empatou o jogo, enquanto Djokovic sofria com as condições climáticos, em um confronto muito físico. Ao fim do set, o ex-líder do tênis mundial, desabou no chão, e ao sentar no banco, chamou o atendimento médico.

continua após a publicidade

Recuperado, o sérvio batalhou, conquistou a vantagem e manteve até o final do jogo. Com isso, Djokovic venceu Jaume Munar por 2 sets a 1, com as parciais de 6/3, 5/7 e 6/2.

➡️Tudo sobre os Esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Djokovic enfrenta belga nas quartas

Nas quartas de final do Masters 1000 de Xangai, Novak Djokovic enfrenta o belga Zizou Bergs, número 44 do ranking mundial. O tenista passou pelo francês Giovanni Mpetshi Perricard, por 2 sets a 1, com as parciais de 6-4, 6-7, (7/9) e 6-3.