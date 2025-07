Brinco preso na camisa faz tenista perder ponto em Wimbledon; vídeo

Daria Kasatkina perdeu um ponto inusitado durante partida contra Liudmila Samsonova na terceira rodada de Wimbledon. O incidente ocorreu no último fim de semana, durante o tradicional torneio disputado em Londres, Inglaterra. O brinco da tenista de 28 anos ficou preso na própria camisa, durante a derrota por 2 sets a 0 para a adversária russa, com parciais de 6/2 e 6/3.

Como foi o 'incidente' com o brinco em Wimbledon

O episódio aconteceu logo no início do segundo set, quando Kasatkina, cabeça de chave número 16 do torneio, já havia perdido a primeira parcial. Durante uma troca de bolas, seu brinco da orelha direita enroscou no ombro da camisa polo, impossibilitando que ela devolvesse o golpe seguinte de Samsonova.

A situação ocorreu porque, após encaixar um bom forehand na devolução de saque, o acessório da tenista ficou preso no tecido. Apesar das tentativas, ela não conseguiu se livrar do problema a tempo de rebater a bola seguinte enviada pela adversária.

A tenista russa Liudmila Samsonova, vencedora do confronto, está nas quartas de final de Wimbledon, como única debutante nesta fase entre as oito finalistas.

