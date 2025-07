Além de Flavio Cobolli, Ben Shelton é outro que alcançou, nesta segunda-feira, inédita quartas de final de Wimbledon. Ao derrotar o italiano Lorenzo Sonego, por 3/6, 6/1, 7/6 (1) e 7/5, o americano, aos 22 anos, se tornou o mais jovem de seu país a chegar tão longe em Londres, desde 2004. O último foi o ex-número 1 do mundo Andy Roddick.



Português quebra protocolo e homenageia Diogo Jota

Após cuidar da saúde mental, americana se emociona em Wimbledon



Número 10 do mundo, Shelton tem como melhor resultado em Slams a semifinal do US Open de 2023. No mesmo ano, parou nas quartas de final do Aberto da Austrália, seu melhor resultado no torneio. Em Wimbledon, essa é sua terceira participação e, em 2024, havia parado nas oitavas.

O americano, que chegou a jogar o tênis universitário, respondeu com bom humor a uma pergunta sobre chegar às quartas de final:



- Li que, no College, você amava futebol americano e era um quarterbacker.



Shelton faz piada após vitória em Wimbledon



A resposta de Shelton, aos risos:



- Não tenho certeza de quantas pessoas na plateia sabem o que é isso. Cresci jogando quarterback ou quarterbacker

Primeiro a garantir vaga às quartas de final nesta segunda, Cobolli, aos 23 anos, por sua vez, jamais havia ido tão longe em torneio desse nível.

O italiano Lorenzo Sonego na derrota para Ben Shelton em Wimbledon (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)