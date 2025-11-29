Leila Pereira se manifesta após derrota do Palmeiras na final da Libertadores

Leila Pereira se manifestou após a derrota do Palmeiras na final da Copa Libertadores contra o Flamengo. Com gol de Danilo no segundo tempo, o time rubro-negro venceu por 1 a 0 em Lima e se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da competição. A decisão aconteceu neste sábado, dia 29, e a presidente do Verdão publicou um texto nas redes sociais.

Segundo Leila, o sentimento após a partida é de calma, mas também de tristeza. Ela parabenizou os profissionais envolvidos no trabalho ao longo da temporada e destacou o apoio dos torcedores que estiveram presentes na capital peruana, palco da final.

A conquista garante ao Flamengo a chance de disputar a Copa Intercontinental deste ano e também confirma a equipe no Mundial de Clubes de 2029. Além disso, os dois clubes seguem na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro.

Veja o que Leila Pereira falou sobre a derrota do Palmeiras

Estou calma mas triste. Não tenham dúvida que continuarei lutando pela conquista de títulos. Aliás, lembrem-se sempre que só conquista quem chega as finais.



Parabéns aos nossos jogadores, comissão técnica, diretor de futebol e a todos nossos profissionais por ter disputado mais uma final de uma grande competição.



Muito obrigada aos nossos torcedores que estiveram em Lima e aos que torceram de onde estiveram.

Vamos em frente! O que me machuca me deixa mais forte. Avanti Palestra.

O que vem pela frente

Com a conquista da Libertadores, o Flamengo se classificou para a disputa da Copa Intercontinental de 2025, que no próximo mês. O clube também é o primeiro sul-americano a confirmar vaga no Mundial de Clubes da Fifa de 2029.

Pela Copa Intercontinental, o Flamengo vai enfrentar o Cruz Azul, do México, no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan no Catar. O duelo, chamado pela Fifa de Dérbi das Américas, está marcado para o dia 10. O vencedor do confronto jogará com o Pyramids, do Egito, no dia 13, no mesmo estádio, pela Copa Challenger. E quem vencer fará a final da Intercontinental com o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, no dia 17.