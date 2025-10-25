menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Acompanhe ao vivo: João Fonseca enfrenta Munar na semifinal do ATP Basileia

João Fonseca está na semifinal de um ATP 500 pela primeira vez na carreira

Avatar
Fernanda Vicente Franklin
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
09:49
Atualizado há 1 minutos
João Fonseca na derrota na estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica (Divulgação)
imagem cameraAcompanhe ao vivo: João Fonseca disputa semifinal no ATP Basileia. (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

João Fonseca disputa a semifinal do ATP Basileia contra o espanhol Jaume Munar, neste sábado (25), na Suíça. Acompanhe ao vivo e vamos torcer juntos! Atualização: a partida está no 1ª set.

continua após a publicidade

PRIMEIRO SET:

  1. João Fonseca tem problemas para acertar o passe e Munar confirma o 5ª game.
  2. O brasileiro não deixou o espanhol abrir vantagem e manteve o jogo equilibrado com 4 games para cada.
  3. Munar começou a partida de forma consistente contra João Fonseca, levando o primeiro game da partida.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi a partida de classificação para semi?

João Fonseca venceu Denis Shapovalov por dois sets a um, parciais de 3/6, 6/3 e 4/1 e se classificou pela primeira vez na carreira para uma semifinal de um ATP 500, dessa vez em Basileia. A vitória veio de virada e com o abandono do canadense depois de ser quebrado pela segunda vez no terceiro set.

O primeiro set foi cheio de quebras de saque. O canadense começou melhor e abriu 4 a 1. João reagiu, fez 4 a 3, mas voltou a não conseguir confirmar seu saque. Com isso, Shapovalov venceu por 6 a 3. No segundo, o panorama foi justamente o contrário. João fez 4 a 1, o canadense reagiu para 4 a 3, mas o brasileiro voltou a quebrar o serviço e fechou em 6 a 3.

continua após a publicidade

👀Imprensa internacional opina sobre semifinal de João Fonseca no ATP Basileia: `raro´

No terceiro e decisivo set, João voltou a quebrar duas vezes o serviço de Shapovalov. Irritado, o canadense deixou a quadra, desistiu do jogo, e deu a vitória ao brasileiro

João Fonseca alcança feito inédito

Esta será a primeira vez que o número 1 do Brasil alcança as semifinais de um ATP 500. Antes, o mais longe que Fonseca havia avançado foi no Rio Open de 2024, quando perdeu argentino Mariano Navone (113º) nas quartas.

continua após a publicidade

João venceu o francês Giovanni Mpetshi Perricard, que ocupa a 33ª posição no ranking mundial e é o atual campeão do torneio, na última terça-feira (21). As parciais foram de 6/6 (8-6) e 6/3. Com a nova vitória, o jovem tenista fica cada vez mais perto do título histórico.

Ficha técnica - Ao vivo: João Fonseca e Jaume Munar na semifinal do ATP da Basileia

🥎 Confronto: João Fonseca (BRA), Jaume Munar (ESP)
🕐 Data e hora: sábado, 25 de outubro, às 10h (de Brasília)
🏟️ Local: Quadra Central do ATP da Basileia, Suíça

João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
Acompanhe ao vivo: João Fonseca disputa semifinal no ATP Basileia. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias