Acompanhe ao vivo: João Fonseca enfrenta Munar na semifinal do ATP Basileia
João Fonseca está na semifinal de um ATP 500 pela primeira vez na carreira
João Fonseca disputa a semifinal do ATP Basileia contra o espanhol Jaume Munar, neste sábado (25), na Suíça. Acompanhe ao vivo e vamos torcer juntos! Atualização: a partida está no 1ª set.
Imprensa internacional opina sobre semifinal de João Fonseca no ATP Basileia: `raro´
Na estreia do Masters 1000, João Fonseca reencontra rival que desistiu de enfrentá-lo
Dadá Vieira projeta João Fonseca na final do ATP: “Mais bola que o Munar”
PRIMEIRO SET:
- João Fonseca tem problemas para acertar o passe e Munar confirma o 5ª game.
- O brasileiro não deixou o espanhol abrir vantagem e manteve o jogo equilibrado com 4 games para cada.
- Munar começou a partida de forma consistente contra João Fonseca, levando o primeiro game da partida.
Como foi a partida de classificação para semi?
João Fonseca venceu Denis Shapovalov por dois sets a um, parciais de 3/6, 6/3 e 4/1 e se classificou pela primeira vez na carreira para uma semifinal de um ATP 500, dessa vez em Basileia. A vitória veio de virada e com o abandono do canadense depois de ser quebrado pela segunda vez no terceiro set.
O primeiro set foi cheio de quebras de saque. O canadense começou melhor e abriu 4 a 1. João reagiu, fez 4 a 3, mas voltou a não conseguir confirmar seu saque. Com isso, Shapovalov venceu por 6 a 3. No segundo, o panorama foi justamente o contrário. João fez 4 a 1, o canadense reagiu para 4 a 3, mas o brasileiro voltou a quebrar o serviço e fechou em 6 a 3.
No terceiro e decisivo set, João voltou a quebrar duas vezes o serviço de Shapovalov. Irritado, o canadense deixou a quadra, desistiu do jogo, e deu a vitória ao brasileiro
João Fonseca alcança feito inédito
Esta será a primeira vez que o número 1 do Brasil alcança as semifinais de um ATP 500. Antes, o mais longe que Fonseca havia avançado foi no Rio Open de 2024, quando perdeu argentino Mariano Navone (113º) nas quartas.
João venceu o francês Giovanni Mpetshi Perricard, que ocupa a 33ª posição no ranking mundial e é o atual campeão do torneio, na última terça-feira (21). As parciais foram de 6/6 (8-6) e 6/3. Com a nova vitória, o jovem tenista fica cada vez mais perto do título histórico.
Ficha técnica - Ao vivo: João Fonseca e Jaume Munar na semifinal do ATP da Basileia
🥎 Confronto: João Fonseca (BRA), Jaume Munar (ESP)
🕐 Data e hora: sábado, 25 de outubro, às 10h (de Brasília)
🏟️ Local: Quadra Central do ATP da Basileia, Suíça
