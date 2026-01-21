Com João Fonseca cabeça de chave e italiano Top 5, confira os participantes do Rio Open
Torneio será disputado entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Clube Brasileiro
Nesta quarta-feira (21), a organização do Rio Open, torneio ATP 500 de tênis, divulgou a lista dos atletas participantes da edição 2026. João Fonseca foi confirmado como cabeça de chave número quatro, e o evento contará pela primeira vez com o italiano Lorenzo Mussetti, que ocupa a quinta posição do ranking mundial.
➡️ Oito vezes campeão de Grand Slam, André Agassi entregará troféu do Rio Open
Esta será a quarta participação de Fonseca no torneio. Em 2023, foi eliminado na estreia. Já no ano seguinte, ganhou suas duas primeiras partidas de nível ATP, caindo nas quartas de final. Em 2025, novamente perdeu no primeiro confronto. Na atual edição, o carioca de 19 anos é o único brasileiro classificado diretamente, sem necessidade de passar pelo qualifying.
A 12ª edição do Rio Open acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Clube Brasileiro. Ao todo, há sete tenistas do Top 50 do ranking mundial confirmados.
Confira a lista de participantes do Rio Open 2026 e suas respectivas posições no ranking mundial da ATP
- Lorenzo Musetti (Itália) - 5º
- Francisco Cerúndolo (Argentina) - 21º
- Luciano Darderi (Itália) - 25º
- João Fonseca (Brasil) - 32º
- Sebastian Báez (Argentina) - 36º
- Lorenzo Sonego (Itália) - 40º
- Daniel Altmaier (Alemanha) - 44º
- Camilo Ugo Carabelli (Argentina) - 49º
- Alexandre Muller (França) - 52º
- Matteo Berrettini (Itália) - 57º
- Tomas Etcheverry (Argentina) - 62º
- Damir Dzumhur (Bósnia) - 66º
- Francisco Comesana (Argentina) - 68º
- Pedro Martínez (Espanha) - 71º
- Mariano Navone (Argentina) - 74º
- Alejandro Tabilo (Chile) - 79º
- Cristian Garín (Chile) - 82º
- Juan Manuel Cerúndolo (Argentina) - 87º
- Emilio Nava (EUA) - 89º
- Laslo Djere (Sérvia) - 92º
- Carlos Taberner (Espanha) - 99º
- Ignacio Buse (Peru) - 100º
- Vit Kopriva (República Tcheca) - 101º
- Gael Monfils (França) - convidado
