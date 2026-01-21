Nesta quarta-feira (21), a organização do Rio Open, torneio ATP 500 de tênis, divulgou a lista dos atletas participantes da edição 2026. João Fonseca foi confirmado como cabeça de chave número quatro, e o evento contará pela primeira vez com o italiano Lorenzo Mussetti, que ocupa a quinta posição do ranking mundial.

Esta será a quarta participação de Fonseca no torneio. Em 2023, foi eliminado na estreia. Já no ano seguinte, ganhou suas duas primeiras partidas de nível ATP, caindo nas quartas de final. Em 2025, novamente perdeu no primeiro confronto. Na atual edição, o carioca de 19 anos é o único brasileiro classificado diretamente, sem necessidade de passar pelo qualifying.

A 12ª edição do Rio Open acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Clube Brasileiro. Ao todo, há sete tenistas do Top 50 do ranking mundial confirmados.

João Fonseca caiu na 1ª rodada do Australian Open, em Melbourne (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Confira a lista de participantes do Rio Open 2026 e suas respectivas posições no ranking mundial da ATP

Lorenzo Musetti (Itália) - 5º Francisco Cerúndolo (Argentina) - 21º Luciano Darderi (Itália) - 25º João Fonseca (Brasil) - 32º Sebastian Báez (Argentina) - 36º Lorenzo Sonego (Itália) - 40º Daniel Altmaier (Alemanha) - 44º Camilo Ugo Carabelli (Argentina) - 49º Alexandre Muller (França) - 52º Matteo Berrettini (Itália) - 57º Tomas Etcheverry (Argentina) - 62º Damir Dzumhur (Bósnia) - 66º Francisco Comesana (Argentina) - 68º Pedro Martínez (Espanha) - 71º Mariano Navone (Argentina) - 74º Alejandro Tabilo (Chile) - 79º Cristian Garín (Chile) - 82º Juan Manuel Cerúndolo (Argentina) - 87º Emilio Nava (EUA) - 89º Laslo Djere (Sérvia) - 92º Carlos Taberner (Espanha) - 99º Ignacio Buse (Peru) - 100º Vit Kopriva (República Tcheca) - 101º Gael Monfils (França) - convidado

