imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Com João Fonseca cabeça de chave e italiano Top 5, confira os participantes do Rio Open

Torneio será disputado entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Clube Brasileiro

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 21/01/2026
16:15
João Fonseca participa de treino antes do Australian Open 2026, em Melbourne, em 17 de janeiro de 2026. (Foto: Martin Keep/AFP)
imagem cameraJoão Fonseca participa de treino antes do Australian Open 2026, em Melbourne, em 17 de janeiro de 2026. (Foto: Martin Keep/AFP)
  • Mais Notícias

Nesta quarta-feira (21), a organização do Rio Open, torneio ATP 500 de tênis, divulgou a lista dos atletas participantes da edição 2026. João Fonseca foi confirmado como cabeça de chave número quatro, e o evento contará pela primeira vez com o italiano Lorenzo Mussetti, que ocupa a quinta posição do ranking mundial.

Esta será a quarta participação de Fonseca no torneio. Em 2023, foi eliminado na estreia. Já no ano seguinte, ganhou suas duas primeiras partidas de nível ATP, caindo nas quartas de final. Em 2025, novamente perdeu no primeiro confronto. Na atual edição, o carioca de 19 anos é o único brasileiro classificado diretamente, sem necessidade de passar pelo qualifying.

A 12ª edição do Rio Open acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Clube Brasileiro. Ao todo, há sete tenistas do Top 50 do ranking mundial confirmados.

João Fonseca Australian Open
João Fonseca caiu na 1ª rodada do Australian Open, em Melbourne (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Confira a lista de participantes do Rio Open 2026 e suas respectivas posições no ranking mundial da ATP

  1. Lorenzo Musetti (Itália) - 5º
  2. Francisco Cerúndolo (Argentina) - 21º
  3. Luciano Darderi (Itália) - 25º
  4. João Fonseca (Brasil) - 32º
  5. Sebastian Báez (Argentina) - 36º
  6. Lorenzo Sonego (Itália) - 40º
  7. Daniel Altmaier (Alemanha) - 44º
  8. Camilo Ugo Carabelli (Argentina) - 49º
  9. Alexandre Muller (França) - 52º
  10. Matteo Berrettini (Itália) - 57º
  11. Tomas Etcheverry (Argentina) - 62º
  12. Damir Dzumhur (Bósnia) - 66º
  13. Francisco Comesana (Argentina) - 68º
  14. Pedro Martínez (Espanha) - 71º
  15. Mariano Navone (Argentina) - 74º
  16. Alejandro Tabilo (Chile) - 79º
  17. Cristian Garín (Chile) - 82º
  18. Juan Manuel Cerúndolo (Argentina) - 87º
  19. Emilio Nava (EUA) - 89º
  20. Laslo Djere (Sérvia) - 92º
  21. Carlos Taberner (Espanha) - 99º
  22. Ignacio Buse (Peru) - 100º
  23. Vit Kopriva (República Tcheca) - 101º
  24. Gael Monfils (França) - convidado

