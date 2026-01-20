A participação de João Fonseca no Australian Open teve vida curta e o brasileiro caiu na disputa da primeira fase do torneio. O tenista perdeu para norte-americano Eliot Spizzirri por 3 sets a 1 e não conseguiu repetir a campanha do último ano, quando chegou a eliminar o cabeça de chave Andrey Rublev. Mesmo com a eliminação precoce, o atleta embolsou um alto valor de premiação pago pela competição.

O Australian Open de 2026 se tornou o Grand Slam mais rentável de toda a história, deixando para atrás o Roland Garros, Wimbledon e US Open. Segundo projeção da Tennis Australia, entidade organizadora do evento, a receita total da competição (que envolve todos os acordos comerciais possíveis]0, pode ultrapassar US$ 600 milhões, ou R$ 3,2 bilhões na cotação atual.

A premiação para campeão também bateu recorde nesta edição, apesar de não ser a maior dentro todos os Grand Slams, ficando atrás da etapa norte-americana de 2025. No total, o campeão do Australian Open 2026 fatura 4,15 milhões de dólares australianos, o que corresponde a pouco mais de R$ 15 milhões. Isso significa um reajuste de 16% em comparação ao ano anterior.

E por mais que João Fonseca tenha passado longe de faturar o valor do campeão ou das fases decisivas do torneio, o brasileiro já embolsou uma cifra considerável apenas por ter entrado em quadra na madrugada desta terça-feira (20), em Melbourne. O tenista recebeu 150 mil dólares australianos, o que significam pouco mais de R$ 545 mil.

Caso tivesse passado de fase, João Fonseca teria chegado a quase R$ 820 mil com premiação do torneio. Na carreira, os maiores valores recebidos pelo brasileiro em uma única competição foram o ATP 500 da Basiléia, disputado em outubro de 2025, quando faturou R$ 2,9 milhões, enquanto o ATP Next Gen pagou R$ 2,8 milhões em dezembro de 2024, disputado em Jedá, na Arábia Saudita.

O Australian Open distribuiu altos valores de bonificação desde as primeiras fases de qualificação. O valor mais baixo que poderia ser recebido por um tenista da chave simples, seja no masculino ou feminino, foi de 40,5 mil dólares australianos, ou R$ 147 mil.

Eliot Spizzirri, dos EUA, é parabenizado por João Fonseca, do Brasil, após vitória no Australian Open, em Melbourne. (Foto: William West/AFP)

Veja premiação por fase do Australian Open 2026

Campeões: AUS$ 4,15 milhões (+19%)

Vice-campeões: AUS$2,15 milhões (+13%)

Semifinalistas: AUS$ 1,25 milhão (+14%)

Quartas de final: AUS $ 750 mil (+13%)

Oitavas de final: AUS$ 480 mil (+14%)

Terceira rodada: AUS$ 327,75 mil (+13%)

Segunda rodada: AUS$ 225 mil (+13%)

Primeira rodada: AUS$ 150 mil (+14%)

Qualificação por rodada:

– 3º rodada: AUS$ 83,5 mil (+16%)

– 2º rodada: AUS$ 57 mil (+16%)

– 1º rodada: AUS$ 40,5 mil (+16%)