Brasil estreia no skeleton nas Olimpíadas de Inverno; entenda o esporte mais radical do gelo

O Brasil vive um dos momentos mais empolgantes da sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. Nesta sexta-feira (13), a gaúcha Nicole Silveira entra na pista para competir no skeleton, uma das provas mais impressionantes e desafiadoras do programa olímpico — e que já tem chamado atenção dos torcedores brasileiros por sua adrenalina e técnica.

Confira a agenda das competições:

A estreia do skeleton feminino com as descidas iniciais de Nicole Silveira está marcada para 13 de fevereiro, com a fase decisiva no dia seguinte.

DATA DAS COMPETIÇÕES MODALIDADE/ETAPA 13/02 - 12h e 13h48 (de Brasília) Feminino – Descidas 1 e 2 14/02 - 14h e 15h44 (de Brasília) Feminino – Descidas 3 e 4 (Final)

📺 Onde assistir: Sportv2, GeTV (youtube) e CazéTV (youtube).

O que é o skeleton?

O skeleton é um esporte de inverno radical, disputado de forma individual, no qual o atleta desce uma pista de gelo numa espécie de trenó muito baixo, deitado de bruços e com a cabeça à frente. A missão é simples, mas terrivelmente difícil: percorrer a pista no menor tempo possível.

A modalidade surgiu no final do século XIX, na Suíça, e seu nome "skeleton" vem do trenó que, segundo a história, lembrava um esqueleto humano quando foi projetado. Após aparições isoladas nas Olimpíadas de 1928 e 1948, o skeleton voltou definitivamente ao programa em 2002, em Salt Lake City.

Nicole Silveira é uma das promessas brasileiras para as Olimpíadas de Inverno (Divulgação/IBSF)

🛷 Uma competição radical e minuciosa

O skeleton é frequentemente comparado a outras provas de trenó como luge e bobsled, mas com diferenças claras: enquanto no luge o atleta desce de costas e no bobsled uma equipe pilota um trenó fechado, no skeleton o competidor mergulha de cabeça na pista, tornando o esporte visualmente impressionante e tecnicamente exigente.

Formato: cada atleta realiza quatro descidas, divididas em dois dias de prova, e vence quem somar o menor tempo total. Largada crucial: os primeiros metros são determinantes — a corrida de impulso inicial (push start) pode decidir posições por centésimos de segundo. Velocidade: as descidas chegam a ultrapassar 140 km/h, com o corpo quase colado ao gelo. Equipamento: o trenó pesa até cerca de 38 kg no feminino e até cerca de 45 kg no masculino. Sem freios, os atletas controlam o percurso usando minúsculos movimentos do corpo. Segurança essencial: capacete e traje especial são obrigatórios, já que o rosto fica a poucos centímetros do gelo durante a prova.

Chances reais de medalha

A atleta Nicole Silveira é o nome mais conhecido da modalidade no Brasil. Natural do Rio Grande do Sul, ela já acumulou três pódios em etapas da Copa do Mundo de skeleton e alcançou o quarto lugar no Mundial de 2025, o melhor resultado brasileiro da história em esportes olímpicos de inverno.

Nicole já tinha passado por Pequim 2022 e chega a Milão-Cortina com experiência e ambição — para muitos, uma das maiores chances de resultado marcante do Brasil nos Jogos de inverno de 2026.

