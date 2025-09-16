Você sabe que tenista mais arrecadou com premiação em 2025?
Entre homens e entre mulheres, milhões foram abocanhados
Pode ser coincidência, mas a boa fase dos mais recentes campeões de Grand Slams reflete no acúmulo financeiro deles. Na disputa masculina, Carlos Alcaraz; na feminina, Aryna Sabalenka. Estes dois, vencedores do recente US Open, são os tenistas que mais conquistaram premiação em dinheiro 2025. O ranking foi montado pelo site Sportico.
O espanhol é o atual líder do ranking da ATP. Ele abocanhou US$ 15,64 milhões no ano até aqui. Foram US$ 2,9 milhões em Roland Garros, na França, por exemplo. Já o US Open pagou US$ 5 milhões aos vencedores de simples, um recorde. Sem contar que ele ganhou US$ 1 milhão em cada um dos três torneios Masters 1000 conquistados. Somente nestes torneios foram US$ 10,9 milhões.
No WTA, a belarussa também ocupa o primeiro lugar do ranking. São US$ 12 milhões em premiações esse ano. Foram dois Masters 1000 - torneios de importância menor que os Grand Slams - e dois vice-campeonatos antes do título no US Open.
Ranking de premiação em 2025
Posição Tenista Premiação
1º Carlos Alcaraz US$ 15,64 milhões
2º Arya Sabalenka US$ 12,13 milhões
3º Jannik Sinner US$ 11,54 milhões
4º Iga Swiatek US$ 9,07 milhões
5º Coco Gauff US$ 6,35 milhões
6º Amanda Anisimova US$ 5,09 milhões
7º Novak Djokovic US$ 4,68 milhões
8º Mirra Andreeva US$ 4,5 milhões
9º Alexander Zverev US$ 4,49 milhões
10º Taylor Fritz US$ 4,33 milhões
E no caso da disputa masculina, Carlos Alcaraz é mesmo um fenômeno. Além de ter retomado o primeiro lugar no ranking com o título do US Open, ele se tornou o sexto tenista que mais acumulou valores de premiação na carreira. Ultrapassou exatamente o vice em Nova York Jannick Sinner.
Ranking de valores de premiação na carreira (ATP):
Ranking Tenista Premiação
1º Novak Djokovic US$ 190,1 milhões
2º Rafael Nadal US$ 134,9 milhões
3º Roger Federer US$ 130,5 milhões
4º Andy Murray US$ 64,6 milhões
5º Alexander Zverev US$ 54,6 milhões
6º Carlos Alcaraz US$ 53,4 milhões
7º Jannik Sinner US$ 48,7 milhões
8º Daniil Medvedev US$ 47 milhões
9º Pete Sampras US$ 43,2 milhões
10° Stan Wawrinka US$ 37,6 milhões
