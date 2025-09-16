menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Você sabe que tenista mais arrecadou com premiação em 2025?

Entre homens e entre mulheres, milhões foram abocanhados

Tênis distribui milhões de dólares em cada etapa
imagem cameraTênis distribui milhões de dólares em cada etapa
Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/09/2025
16:34
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pode ser coincidência, mas a boa fase dos mais recentes campeões de Grand Slams reflete no acúmulo financeiro deles. Na disputa masculina, Carlos Alcaraz; na feminina, Aryna Sabalenka. Estes dois, vencedores do recente US Open, são os tenistas que mais conquistaram premiação em dinheiro 2025. O ranking foi montado pelo site Sportico.

O espanhol é o atual líder do ranking da ATP. Ele abocanhou US$ 15,64 milhões no ano até aqui. Foram US$ 2,9 milhões em Roland Garros, na França, por exemplo. Já o US Open pagou US$ 5 milhões aos vencedores de simples, um recorde. Sem contar que ele ganhou US$ 1 milhão em cada um dos três torneios Masters 1000 conquistados. Somente nestes torneios foram US$ 10,9 milhões.

No WTA, a belarussa também ocupa o primeiro lugar do ranking. São US$ 12 milhões em premiações esse ano. Foram dois Masters 1000 - torneios de importância menor que os Grand Slams - e dois vice-campeonatos antes do título no US Open.

Ranking de premiação em 2025

Posição Tenista Premiação
1º Carlos Alcaraz US$ 15,64 milhões
2º Arya Sabalenka US$ 12,13 milhões
3º Jannik Sinner US$ 11,54 milhões
4º Iga Swiatek US$ 9,07 milhões
5º Coco Gauff US$ 6,35 milhões
6º Amanda Anisimova US$ 5,09 milhões
7º Novak Djokovic US$ 4,68 milhões
8º Mirra Andreeva US$ 4,5 milhões
9º Alexander Zverev US$ 4,49 milhões
10º Taylor Fritz US$ 4,33 milhões

E no caso da disputa masculina, Carlos Alcaraz é mesmo um fenômeno. Além de ter retomado o primeiro lugar no ranking com o título do US Open, ele se tornou o sexto tenista que mais acumulou valores de premiação na carreira. Ultrapassou exatamente o vice em Nova York Jannick Sinner.

Ranking de valores de premiação na carreira (ATP):

Ranking Tenista Premiação
1º Novak Djokovic US$ 190,1 milhões
2º Rafael Nadal US$ 134,9 milhões
3º Roger Federer US$ 130,5 milhões
4º Andy Murray US$ 64,6 milhões
5º Alexander Zverev US$ 54,6 milhões
6º Carlos Alcaraz US$ 53,4 milhões
7º Jannik Sinner US$ 48,7 milhões
8º Daniil Medvedev US$ 47 milhões
9º Pete Sampras US$ 43,2 milhões
10° Stan Wawrinka US$ 37,6 milhões

O espanhol Carlos Alcaraz (d) é abraçado pelo sérvio Novak Djokovic após a semifinal do US Open (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
Você sabe que tenista mais arrecadou com premiação em 2025? (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)
