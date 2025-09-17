Bia Haddad explica mal-estar na estreia em Seul: ‘Mix de sensações’

Nesta quarta-feira (17), a brasileira Bia Haddad Maia estreou no WTA 500 de Seul com vitória sobre a sul-coreana Dayeon Back por 2 sets a 0, mas assustou os torcedores durante o final do segundo set, quando o jogo foi paralisado para que ela recebesse atendimento médico. Após a partida, a tenista número 25 do mundo explicou o ocorrido em quadra.

— Foi um mix de sensações: jet lag, umidade, bola diferente… Consegui fazer apenas um bate bola rápido em quadra coberta e fui para o jogo. Na hora me assustei, tive um momento ruim, mas depois consegui me acalmar e seguir adiante - afirmou.

Atual campeã do torneio, Bia Haddad volta a jogar já na madrugada desta quinta-feira, a partir das 3h30 (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada, diante da alemã Ella Seidel, número 105 do ranking, que chegou à chave principal via quali. Além da chave de simples, a brasileira também compete nas duplas, ao lado de Lara Siegmund.

Bia Haddad voltou a jogar após o SP Open (Foto: Divulgação/João Pires/Fotojump)

Maratona de competições

Bia Haddad chega ao WTA 500 de Seul praticamente sem descanso após a disputa do SP Open. Eliminada do torneio na capital paulista na última sexta-feira (12), nas quartas de final, a brasileira encarou, logo na sequência, a longa viagem até Seul. Cabeça de chave número 6 no WTA 500, Bia reconhecer o desafio, mas considerou o bom retrospecto no país.

— Eu sabia deste desafio ao querer vir para Seul. Foi uma decisão pessoal minha e adoro estar na Ásia. Tenho boas recordações e experiências por aqui. E espero estar mais adaptada e descansada para amanhã fazer um bom jogo - finalizou.

