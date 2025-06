Bia Haddad enfrenta Paolini nas quartas de Bad Homburg; acompanhe

A brasileira Bia Haddad segue na disputa do WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha. Após vencer de virada nas oitavas de final, nesta quinta-feira (26) a número 21 do mundo encara a italiana Jasmine Paolini nas quartas de final do torneio na grama. Paolini vence por 1 a 0. A partida tem transmissão do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️Bia Haddad destaca mentalidade forte para virada em Bad Homburg

Cabeça de chave número 2 em Bad Homburg, Paolini é a quarta colocada no ranking e vice-campeã em Wimbledon. Apesar de as duas atletas já terem se enfrentado no circuito mundial, será o primeiro confronto nas gramas.

Confirmada na chave principal de Wimbledon, que começa na segunda-feira (30), Bia Haddad disputa seu terceiro torneio de grama na temporada. A brasileira chegou até as oitavas de final em Queen's e foi campeã no torneio de duplas em Nottingham, no último domingo (22), e segue a preparação para o Grand Slam britânico.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Acompanhe o jogo

🟢Paolini faz ótimo game e confirma o serviço.

🟢Bia salva break point e vence game de mais de dez minutos.

🟢Paolini retoma a agressividade e vence o game de zero.

🟢Bia Haddad saca bem e confirma o serviço.

🟢Paolini comete erros e Bia Haddad devolve a quebra de serviço.

🟢Bia Haddad saca bem e vence mais um game de zero.

🟢Paolini confirma o serviço sem dar chances para Bia Haddad.

🟢Bia se recupera no saque e vence o game de zero.

🟢Paolini se aproveita de erros da brasileira e confirma o serviço.

🟢Bia Haddad comete duas duplas faltas e começa o set sofrendo uma quebra.

1º set: Paolini vence por 7/5

🟢Paolini confirma o serviço e fecha o primeiro set.

🟢Bia Haddad comete dupla falta e sofre nova quebra de serviço.

🟢Bia vai bem na devolução, quebra o serviço de Paolini e deixa tudo igual!

🟢Bia faz ace e confirma o saque.

🟢Paolini confirma mais um serviço.

🟢Bia Haddad comete dupla falta, salva dois break points, mas Paolina vence o game.

🟢Paolini encaixa bom saque e vence o game de zero.

🟢Bia Haddad faz ace e confirma o serviço.

🟢Paolini confirma o serviço.

🟢Bia saca bem e vence o game de zero.

🟢Paolini comete dupla falta, mas consegue confirmar o serviço.

🟢Bia Haddad começa no saque e confirma o primeiro serviço.

🟢As atletas já estão na quadra central para o aquecimento.