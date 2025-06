Quanto João Fonseca pode faturar no ATP de Eastbourne?

João Fonseca segue em alta no circuito profissional de tênis. Após vencer na estreia do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, o jovem brasileiro disputa nesta quinta-feira (26) uma vaga nas quartas de final do torneio. O adversário é o norte-americano Taylor Fritz, número 5 do mundo.

A partida entre Fonseca e Fritz, iniciada na quarta-feira (25), foi interrompida por falta de luz natural após o brasileiro empatar em 1 a 1. Sem iluminação artificial na quadra, o duelo foi remarcado para esta quinta, por volta das 8h30 (de Brasília). Caso avance, João terá uma maratona pela frente: pode enfrentar Marcos Giron, número 46 do ranking, ainda no mesmo dia.

💰 Prêmios em jogo: veja quanto vale cada fase

Além do desafio esportivo, há euros em disputa a cada nova fase do torneio britânico. A seguir, os valores de premiação para cada etapa do ATP de Eastbourne:

Campeão : €115.165 (R$ 747.514)

: €115.165 (R$ 747.514) Vice : €67.160 (R$ 435.928)

: €67.160 (R$ 435.928) Semifinal : €39.480 (R$ 256.130)

: €39.480 (R$ 256.130) Quartas de final : €22.875 (R$ 148.475)

: €22.875 (R$ 148.475) Oitavas de final : €13.280 (R$ 86.217)

: €13.280 (R$ 86.217) Primeira rodada: €8.115 (R$ 52.637)

Com a vitória na primeira rodada, Fonseca já garantiu €13.280 (R$ 86 mil). Se passar por Fritz e alcançar as quartas, o valor salta para €22.875 (R$ 148 mil). E a cada nova vitória, os ganhos aumentam — o título pode render quase R$ 750 mil ao brasileiro.

🎯 Maratona à vista

A programação apertada é mais um desafio. Como o torneio termina no sábado (29), os jogos precisam acontecer todos os dias. Por isso, Fonseca pode ser obrigado a encarar dois duelos de alto nível em sequência. Mas o jovem de 18 anos já mostrou que tem fôlego — e ambição.

Se mantiver o ritmo e surpreender o top 5 do mundo, João não só fará história, como também terá motivos financeiros de sobra para comemorar.

