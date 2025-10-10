Bia Haddad ganha prêmio de melhor ponto da WTA; veja vídeo

Bia Haddad, tenista brasileira mais bem posicionada no ranking da WTA, foi premiada com o melhor ponto da associação no mês de setembro. Em seu site oficial, a WTA anunciou que o feito veio na partida entre a brasileira e Miriana Tona no SP Open, em São Paulo. Bia venceu o jogo por 2 a 0 com duplo 6/1. Assista ao ponto premiado abaixo:

— Jogando como cabeça de chave número um no SP Open, em São Paulo, a brasileira improvisou de forma deslumbrante contra Miriana Tona. Após uma longa troca de passes, Bia Haddad correu em direção à linha de fundo, se posicionou e aplicou um tweener pontual e, em seguida, um backhand certeiro — escreveu a WTA.

— Um jogo de tênis sempre vai ter seus desafios, ali no primeiro game, foi um game duro, então sempre segurar esses momentos é muito importante, cada vez mais eu aprendo com os grandes jogadores que o mais importante é aguentar os momentos duros, aqueles pontinhos que fazem bastante a diferença — avaliou Bia Haddad após a partida que rendeu o ponto do mês de setembro para ela.

Bia Haddad anuncia desistência da temporada da WTA

A jogadora, que tinha o WTA 1000 de Pequim programado para começar nesta quarta-feira, desistiu da competição, que é a mais importante do ano. Com isso, Bia perderá 65 pontos no ranking e deverá sair do top 40.

Após sua eliminação nas quartas de final do SP Open, a brasileira chegou a disputar o WTA 500 de Seul, mas passou por problemas ao longo das partidas. Em uma publicação no Instagram, ela afirmou estar com problemas físicos e psicológicos que demandam um maior tempo de recuperação e cuidado.