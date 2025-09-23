Bia Haddad cai 15 posições; veja novo ranking do WTA
Bia Haddad cai para o 40º lugar do ranking da WTA
A tenista brasileira Bia Haddad Maia registrou uma queda significativa de 15 posições na mais recente atualização do ranking da WTA. A atleta, que figurava no 25º lugar, agora ocupa a 40ª posição ranking, com 1.335 pontos. Esta é a sua colocação mais baixa desde junho de 2022.
A principal razão para a perda de postos foi o seu desempenho no WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul. Como campeã da edição de 2024, Haddad Maia defendia 500 pontos, mas foi eliminada na segunda rodada do torneio, somando apenas 60 pontos na campanha deste ano. O saldo negativo resultou no declínio abrupto na classificação.
Bia Haddad encerrou temporada de 2025 precocemente
O cenário para a brasileira é agravado por sua recente decisão de encerrar a temporada de 2025 de forma prematura. O afastamento, anunciado para priorizar a recuperação da saúde mental e física, impedirá que a tenista some novos pontos até o próximo ano, o que deve ocasionar novas perdas de posições nas semanas subsequentes.
Apesar do momento adverso, a atleta manifestou otimismo em comunicado nas redes sociais. "Tenham certeza que voltarei mais forte e o melhor ainda está por vir! Tênis, eu te amo. Nos vemos em breve novamente", afirmou Haddad Maia.
No topo do ranking, não houve alterações. A bielorrussa Aryna Sabalenka mantém a liderança, seguida pela polonesa Iga Swiatek e pela norte-americana Coco Gauff. Entre as demais tenistas do Brasil, Laura Pigossi aparece como a segunda melhor classificada, na 178ª posição.
Classificação da WTA - Top 20
- Aryna Sabalenka - 11.225 pontos
- Iga Swiatek (POL) - 8.433
- Coco Gauff (EUA) - 7.873
- Amanda Anisimova (EUA) - 5.109
- Mirra Andreeva - 4.793
- Madison Keys (EUA) - 4.579
- Jessica Pegula (EUA) - 4.383
- Jasmine Paolini (ITA) - 4.006
- Qinwen Zheng (CHN) - 4.003
- Elena Rybakina (CAZ) - 3.833
- Ekaterina Alexandrova - 3.253
- Clara Tauson (DIN) - 2.775
- Elina Svitolina (UCR) - 2.606
- Naomi Osaka (JAP) - 2.489
- Karolina Muchova (CZE) - 2.488
- Belinda Bencic (SUI) - 2.334
- Emma Navarro (EUA) - 2.310
- Paula Badosa (ESP) - 2.195
- Diana Shnaider - 2.111
- Daria Kasatkina - 2.106
Principais tenistas brasileiras no ranking:
40. Beatriz Haddad Maia - 1.335 pontos
178. Laura Pigossi - 404 pontos
250. Carol Meligeni - 281 pontos
368. Gabriela Cé - 157 pontos
