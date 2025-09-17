Bia Haddad nas oitavas do WTA de Seul: saiba horário e onde assistir

Bia Haddad volta à quadra na madrugada desta quarta-feira (17) para quinta (18), no WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul. A número 1 do Brasil mede forças contra a alemã Ella Seidel, nas oitavas de final da competição. O duelo acontece às 3:10 (de Brasília), com transmissão exclusiva do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

A brasileira chegou a essa fase após passar pela sul-coreana Dayeon Back na primeira rodada do torneio. Bia Haddad defende o título conquistado no ano passado, a sua última conquista no circuito profissional.

➡️ Bia Haddad sofre, mas vence em Seul e avança na busca pelo bicampeonato

Conheça a adversária

Ella Seidel, de 20 anos, não tem títulos de elite e é a número 105 do ranking da WTA. A melhor marca dela foi a 101ª colocação. A tenista se destacou no WTA 500 de Cincinnati, em agosto, quando furou o qualifying e avançou às oitavas de final, com cinco vitórias seguidas.

continua após a publicidade

Como foi a partida de estreia?

Beatriz Haddad Maia começou o jogo quebrando o saque da sul-coreana logo no primeiro game. Em seguida, precisou lutar para não ter o saque quebrado, salvando três break points no quarto game. No sétimo game, Bia voltou a quebrar o serviço da rival, mas teve seu saque quebrado de volta no oitavo. A brasileira sacou para o primeiro set no décimo game e fechou a parcial após salvar dois break points.

Bia Haddad conquistou o título do WTA Seoul no ano passado (Foto: Reprodução/ Instagram)

No segundo set, a brasileira conseguiu abrir uma larga vantagem, 5 games a 0, mas viu a sul-coreana reagir e vencer 3 games seguidos. Bia chegou a parar a partida para pedir atendimento médico, voltando à quadra com o placar em 3/5. A parada, no entanto, parece ter feito bem à tenista, que conseguiu quebrar o saque da adversária mais uma vez para vencer o jogo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

FICHA TÉCNICA 🎾

Beatriz Haddad Maia (BRA) vs. Ella Seidel (ALE)

Torneio: WTA 500 de Seul - Oitavas de final

Data: Quinta-feira, 18 de setembro de 2025

Horário: 03:10 (Horário de Brasília)