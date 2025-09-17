Hamilton brinca sobre aposentadoria: ‘Vou ficar até Alonso completar 50 anos’
Em entrevista ao L’Équipe, Lewis Hamilton projetou próximos passos na Fórmula 1
Lewis Hamilton voltou a falar sobre seu futuro na Fórmula 1 e, em tom descontraído, afirmou que só pensará em se aposentar quando Fernando Alonso completar 50 anos, o que aconteceria em 2031. Caso a promessa seja cumprida, o britânico estenderia sua carreira até os 46 anos de idade.
— Não tenho intenção de deixar isso tão cedo e fico feliz que Fernando siga competindo, porque isso significa que ele é mais velho que eu. Vou continuar até ele fazer 50 anos — brincou Hamilton, em entrevista ao jornal francês L’Équipe.
A fala de Hamilton é mais uma amostra da relação peculiar entre os dois veteranos. Rivais históricos desde a turbulenta convivência na McLaren em 2007, o inglês e o espanhol seguem dividindo o grid da F1 como os únicos pilotos acima dos 40 anos em atividade.
Mesmo vivendo uma temporada de 2025 sofrível no aspecto competitivo e psicológico com a Ferrari, Hamilton não dá sinais de querer parar de lutar por pódios e vitórias. O heptacampeão reforça que ainda busca a chance de lutar por um título mundial, algo que não acontece desde 2021.
Hamilton também refletiu sobre os rivais que marcaram sua carreira na F1. Sem escolher apenas um nome, citou desde Kimi Räikkönen, Felipe Massa e o próprio Alonso, contra quem disputou seus primeiros títulos, até Max Verstappen, o adversário mais recente.
— Admiro cada um desses competidores. Sei dos sacrifícios que fizeram e consigo me colocar no lugar deles. No fim, alguém ganha e alguém perde, e eu sei a dor que é ser derrotado. Por isso tenho enorme respeito por todos. Cada campeonato tem seu valor, porque cada temporada traz desafios diferentes — concluiu Hamilton.
GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 20 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINGO, 21 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 8h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
