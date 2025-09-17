menu hamburguer
Fórmula 1

Hamilton brinca sobre aposentadoria: ‘Vou ficar até Alonso completar 50 anos’

Em entrevista ao L’Équipe, Lewis Hamilton projetou próximos passos na Fórmula 1

Lewis Hamilton no GP da Emilia Romagna (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
Lewis Hamilton no GP da Emilia Romagna (Foto: Marco Bertorello/ AFP)
0b4d39c1-0cb5-4d31-a32c-7e9a8a96e1c1_Avatar GP
Grande Premio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
18:13
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Lewis Hamilton voltou a falar sobre seu futuro na Fórmula 1 e, em tom descontraído, afirmou que só pensará em se aposentar quando Fernando Alonso completar 50 anos, o que aconteceria em 2031. Caso a promessa seja cumprida, o britânico estenderia sua carreira até os 46 anos de idade.

— Não tenho intenção de deixar isso tão cedo e fico feliz que Fernando siga competindo, porque isso significa que ele é mais velho que eu. Vou continuar até ele fazer 50 anos — brincou Hamilton, em entrevista ao jornal francês L’Équipe.

A fala de Hamilton é mais uma amostra da relação peculiar entre os dois veteranos. Rivais históricos desde a turbulenta convivência na McLaren em 2007, o inglês e o espanhol seguem dividindo o grid da F1 como os únicos pilotos acima dos 40 anos em atividade.

Mesmo vivendo uma temporada de 2025 sofrível no aspecto competitivo e psicológico com a Ferrari, Hamilton não dá sinais de querer parar de lutar por pódios e vitórias. O heptacampeão reforça que ainda busca a chance de lutar por um título mundial, algo que não acontece desde 2021.

Britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Britânico Lewis Hamilton, da Ferrari, no treino classificatório para o GP da Inglaterra (Foto: Andrej Isakovic/ AFP)

Hamilton também refletiu sobre os rivais que marcaram sua carreira na F1. Sem escolher apenas um nome, citou desde Kimi Räikkönen, Felipe Massa e o próprio Alonso, contra quem disputou seus primeiros títulos, até Max Verstappen, o adversário mais recente.

— Admiro cada um desses competidores. Sei dos sacrifícios que fizeram e consigo me colocar no lugar deles. No fim, alguém ganha e alguém perde, e eu sei a dor que é ser derrotado. Por isso tenho enorme respeito por todos. Cada campeonato tem seu valor, porque cada temporada traz desafios diferentes — concluiu Hamilton.

GP do Azerbaijão de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 5h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 9h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 20 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 5h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 9h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 21 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 8h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

