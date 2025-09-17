Bia Haddad sofre, mas vence em Seul e avança na busca pelo bicampeonato

A número 1 do Brasil, Bia Haddad Maia, venceu a sul-coreana Dayeon Back por 2 sets a 0, nas parciais 6/4 e 6/3, na manhã desta quarta-feira (17), pela primeira rodada do WTA 500, em Seul, torneio onde defende o título conquistado no ano passado, que foi sua última conquista no circuito profissional.

A tenista brasileira precisa repetir o resultado de 2024 para evitar uma queda significativa no ranking mundial. Além da premiação em dinheiro (cerca de R$1,5 milhão) a campeã leva 500 pontos, a vice 325, e as semifinalistas 195 pontos. O torneio conta com cinco jogadoras top 20, entre elas, a número 2 do mundo, Iga Swiatek.

O jogo estava marcado para a última terça-feira pela manhã no Brasil, mas, devido às intensas chuvas, foi remarcado para quarta. Inicialmente, a partida seria prorrogada em cerca de duas horas, com a chuva parando por alguns minutos e a secagem das quadras sendo iniciada pelas equipes. No entanto, logo depois a chuva retornou e a organização optou por transferir todas as partidas pendentes.

Bia Haddad na partida contra a americana Amanda Anisimova no US Open (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP)

O Jogo

Beatriz Haddad Maia começou o jogo quebrando o saque da sul-coreana logo no primeiro game. Em seguida, precisou lutar para não ter o saque quebrado, salvando três break points no quarto game. No sétimo game, Bia voltou a quebrar o serviço da rival, mas teve seu saque quebrado de volta no oitavo. A brasileira sacou para o primeiro set no décimo game e fechou a parcial após salvar dois break points.

No segundo set, a brasileira conseguiu abrir uma larga vantagem, 5 games a 0, mas viu a sul-coreana reagir e vencer 3 games seguidos. Bia chegou a parar a partida para pedir atendimento médico, voltando à quadra com o placar em 3/5. A parada, no entanto, parece ter feito bem à tenista, que conseguiu quebrar o saque da adversária mais uma vez para vencer o jogo.

Bia Haddad decepciona no SP Open

Jogando em casa como principal favorita ao título, Bia Haddad não conseguiu passar das quartas de final. Após vencer a compatriota Laura Pigossi, ela foi surpreendida e eliminada pela mexicana Renata Zarazua em sets diretos. A derrota em solo nacional foi um banho de água fria para o público e para a própria jogadora, que buscava seu primeiro troféu no Brasil.