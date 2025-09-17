menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Bia Haddad sofre, mas vence em Seul e avança na busca pelo bicampeonato

A brasileira enfrenta a alemã Ella Seidel nas oitavas de final

Número 22 do mundo, Bia Haddad avança, pelo segundo ano seguido, às oitavas em Nova York
imagem cameraNúmero 22 do mundo, Bia Haddad avança, pelo segundo ano seguido, às oitavas em Nova York Mike Stobe/Getty Images/AFP (Photo by Mike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
09:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

A número 1 do Brasil, Bia Haddad Maia, venceu a sul-coreana Dayeon Back por 2 sets a 0, nas parciais 6/4 e 6/3, na manhã desta quarta-feira (17), pela primeira rodada do WTA 500, em Seul, torneio onde defende o título conquistado no ano passado, que foi sua última conquista no circuito profissional.

continua após a publicidade

Relacionadas

A tenista brasileira precisa repetir o resultado de 2024 para evitar uma queda significativa no ranking mundial. Além da premiação em dinheiro (cerca de R$1,5 milhão) a campeã leva 500 pontos, a vice 325, e as semifinalistas 195 pontos. O torneio conta com cinco jogadoras top 20, entre elas, a número 2 do mundo, Iga Swiatek.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O jogo estava marcado para a última terça-feira pela manhã no Brasil, mas, devido às intensas chuvas, foi remarcado para quarta. Inicialmente, a partida seria prorrogada em cerca de duas horas, com a chuva parando por alguns minutos e a secagem das quadras sendo iniciada pelas equipes. No entanto, logo depois a chuva retornou e a organização optou por transferir todas as partidas pendentes.

continua após a publicidade
Bia Haddad na partida contra a americana Amanda Anisimova no US Open (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP)
Bia Haddad na partida contra a americana Amanda Anisimova no US Open (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP)

O Jogo

Beatriz Haddad Maia começou o jogo quebrando o saque da sul-coreana logo no primeiro game. Em seguida, precisou lutar para não ter o saque quebrado, salvando três break points no quarto game. No sétimo game, Bia voltou a quebrar o serviço da rival, mas teve seu saque quebrado de volta no oitavo. A brasileira sacou para o primeiro set no décimo game e fechou a parcial após salvar dois break points.

No segundo set, a brasileira conseguiu abrir uma larga vantagem, 5 games a 0, mas viu a sul-coreana reagir e vencer 3 games seguidos. Bia chegou a parar a partida para pedir atendimento médico, voltando à quadra com o placar em 3/5. A parada, no entanto, parece ter feito bem à tenista, que conseguiu quebrar o saque da adversária mais uma vez para vencer o jogo.

continua após a publicidade

Bia Haddad decepciona no SP Open

Jogando em casa como principal favorita ao título, Bia Haddad não conseguiu passar das quartas de final. Após vencer a compatriota Laura Pigossi, ela foi surpreendida e eliminada pela mexicana Renata Zarazua em sets diretos. A derrota em solo nacional foi um banho de água fria para o público e para a própria jogadora, que buscava seu primeiro troféu no Brasil.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias