Primeiro torneio de Bia Haddad em 2026 terá quatro top 10

Nada menos que quatro jogadoras que estão entre as 10 melhores do mundo vão disputar o primeiro torneio de Bia Haddad Maia em 2026. A número 1 do Brasil e 58 do ranking retorna às quadras no forte WTA de Adelaide, na Austrália, que começa em 12 de janeiro, uma semana antes do primeiro Grand Slam do ano.

Atual campeã do Aberto da Austrália, a americana Madison Keys (7ª melhor do planeta) é a segunda favorita em Adelaide. Sua compatriota Jessica Pegula (6ª) é a mais bem rankeada no torneio australiano. As russas Mirra Andreeva (9ª) e Ekaterina Alexandrova (10ª) completam o quarteto do top 10 na competição.

No torneio australiano, a brasileira soma três participações consecutivas, com destaque para as quartas de final de 2023, quando foi derrotada pela espanhola Paula Badosa (9ª). Já em 2024 e 2025, a paulistana perdeu, respectivamente, para a russa Anastasia Pavlyuchenkova e Keys.

Bia Haddad somou 26 derrotas no ano

Ex-top 10 (sua melhor colocação na carreira, alcançada em 2023), Bia somou 16 vitórias e 26 derrotas em 2025. A brasileira antecipou o fim da temporada em setembro, logo após cair nas oitavas de final do WTA de Seul.

Em Grand Slams, o melhor desempenho da número 1 do Brasil, neste ano, foi ter chegado às oitavas de final do US Open, em setembro, quando acabou superada pela anfitriã Amanda Anisimova (8ª).

Já em Wimbledon, a brasileira parou na segunda rodada, em junho, e não passou da estreia em Roland Garros, em maio. Já no Aberto da Austrália, em janeiro, Bia alcançou a terceira rodada.