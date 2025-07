Aposentado das quadras em novembro do ano passado, após a Copa Davis, Rafael Nadal faz investimentos em várias áreas. Uma delas é em uma equipe da E1 Series, considerada a Fórmula-1 das águas. Pois, na sexta-feira, em Mônaco, o ex-tenista espanhol viu de perto um acidente envolvendo a sua lancha e uma embarcação brasileira.

Apesar do violento choque, não houve feridos no acidente. O recordista de títulos de Roland Garros (14) estava em uma embarcação da organização, e ficou aliviado ao saber que os dois pilotos escaparam ilesos.

O barco espanhol era pilotado por Tom Chiappe, enquanto a norueguesa Marit Stromoy estava comandando a embarcação brasileira.

– Foi assustador, eu estava perto da corrida, em outro barco, e fiquei preocupado com o Tom. Olhando de lado foi bem perigoso. Acho que tivemos um pouco de sorte, e o mais importante é que o piloto está bem, está saudável. O resto não importa, quando passamos por isso – comentou Nadal.

Logo após o acidente, a bandeira vermelha foi levantada na prova, que foi suspensa na sexta-feira.

A competição retornou neste sábado, com a vitória inédita do Time Blue Rising, com o Time Brady, do brasileiro Tom Brady, em segundo. A equipe brasileira ficou em terceiro, enquanto o Time Rafa terminou em sétimo.

Neste sábado, Nadal e Brady jogaram golfe, um dos hobbies preferidos do espanhol, em Mônaco.

O ex-jogador de futebol Didier Drogba é outro famoso dono de uma das equipes da modalidade.



Kyrgios critica Nadal

Ex-número 13 (seu melhor ranking, alcançado em 2016), atualmente o australiano é apenas o 640º do mundo e volta às quadras no ATP 500 de Washington, que começa na próxima segunda-feira e já foi vencido duas vezes por Kyrgios: em 2019 e 2022.

Sobre Nadal, o australiano disse:

- Eu não o suportava. Quando o via entrando e saindo da quadra, isso gerava em mim um ódio tremendo, eu o desprezava imensamente. Estava incrivelmente motivado para jogar contra ele, sentia uma raiva enorme dentro de mim e sempre tentava jogar meu melhor tênis para mostrar a todos que o idolatravam por sua ética de trabalho que você pode ter sucesso se divertindo e mantendo a calma. Nunca tive sentimentos semelhantes ao enfrentar Roger ou Novak, por exemplo - disparou Kyrgios, que perdeu seis das nove partidas contra Nadal.