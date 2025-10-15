Fritz emplaca a sétima vitória seguida sobre Zverev. Agora, no Six Kings Slam

E só aumenta a freguesia de Taylor Fritz sobre Alexander. Nesta quarta-feira, na abertura do Six Kings Slam, torneio-exibição em Riad, na Arábia Saudita, o americano ganhou do alemão pelo oitavo tipo diferente de competição. O triunfo, dessa vez, foi por 6/3 e 6/4. A competição, que está na segunda edição, conta com transmissão exclusiva da NetFlix.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Calderano vai à final do individual no Pan-Americano dos EUA

➡️ Exclusivo: histórias inusitadas de Maria Esther Bueno, furtada por rival em hotel

Foi a sétima vitória consecutiva do tenista dos EUA sobre o freguês da Alemanha. Antes, Fritz eliminou o rival em Grand Slams, ATP Finals, Masters 1000, ATP 250, 500, Laver Cup, United Cup. Foi seu décimo triunfo em 15 confrontos contra Zverev.



➡️ João Fonseca vai defender o título de Buenos Aires em 2026

➡️ Monfils e Berrettini confirmados no Rio Open





continua após a publicidade

Fritz desafia Alcaraz

Com a vitória, o número 4 do mundo faz uma das semifinais de quinta-feira contra o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, que saiu de bye. O outro tenista que já vai começar nas semifinais é o sérvio Novak Djokovic, que aguarda o ganhador do confronto, desta quarta-feira, entre o italiano Jannik Sinner e o grego Stefanos Tsitsipas.

Alcaraz e Fritz já se enfrentaram cinco vezes, com quatro triunfos do líder do ranking. O mais recente foi há duas semanas, na final do ATP 500 de Tóquio, vencida pelo espanhol.