João Fonseca acabou eliminado do Masters 1000 de Paris nesta quarta-feira. Na partida contra o russo Karen Khachanov, nesta quarta-feira, o brasileiro perdeu por 2 sets a 1 e deixou a competição com uma vitória na primeira fase e uma derrota na segunda. Veja quanto a revelação do tênis mundial embolsou no torneio na capital francesa.

Veja abaixo os valores e a pontuação obtida por fase do torneio

Masters 1000 de Paris

Campeão: € 946.610 / 1000 pontos

Vice-campeão: € 516.925 / 650 pontos

Semifinal: € 282.650 / 400 pontos

Quartas de final: € 154.170 / 200 pontos

Terceira fase: € 82.465 / 100 pontos

Segunda fase: € 44.220 / 50 pontos

Primeira fase: € 24.500 / 10 pontos

Deste modo, João Fonseca já embolsou os valores relativos à primeira e à segunda fases. Ao todo, € 68.720,00. Na conversão atual, R$ 428 mil. E somou 60 pontos no ranking da ATP.

A estreia

Em sua primeira partida como top 30 na carreira, aos 19 anos, apenas dois dias após o título do ATP 500 da Basileia, João Fonseca teve sangue frio, raça, talento e superação para começar com vitória o Masters 1000 de Paris. Nesta terça-feira (28), o número 1 do Brasil e 28º do mundo derrotou, de virada, o canadense Denis Shapovalov, de 26 anos, 24º do ranking e ex-top 10, por 5/7, 6/4 e 6/3, em 2h04m. Na parcial decisiva, o carioca chegou a pedir atendimento médico, com dores nas costas.

No set de abertura, Shapovalov aproveitou o único break point, no último game, para fechar a parcial. Apesar de ter tido um aproveitamento de saque (76%) um pouco superior ao do rival (74%), João Fonseca acabou superado nessa série. O dinamarquês acabou sacando muito bem nos pontos importantes e fez cinco aces (contra nenhum do brasileiro).

continua após a publicidade

O número 1 do Brasil não se abateu com a derrota no primeiro set e começou o seguinte com uma quebra de serviço. João Fonseca teve alguma dificuldade para confirmar o serviço no quarto game, mas abriu 3/1 e 4/2. No sétimo game, o 28º do mundo voltou a pressionar o saque do rival e conquistou nova quebra. Em seguida, o brasileiro sacou para o set, em 5/2, mas errou um smash no 30/30, e o canadense devolveu uma das quebras. Dois games depois, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira deu aula de como fechar o set, com dois aces e uma curta perfeita para fechar o set.

Logo após fechar a parcial, o carioca pediu atendimento médico, aparentemente por conta de uma lesão nas costas. Para alívio da torcida brasileira, João Fonseca começou a parcial decisiva com nova quebra. Do outro lado da quadra, o ex-top 10, de 26 anos, seguia lutando para tentar evitar nova derrota. Tanto que o brasileiro, que chegou a sacar em 0/40, salvou nada menos que cinco breaks no segundo game.



Momentos antes de sacar em 3/2, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira pediu atendimento médico, causando apreensão na torcida. No nono game, no entanto, o brasileiro conquistou nova quebra e venceu novamente o rival, repetindo o feito das quartas de final da Basileia.