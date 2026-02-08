menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Rayssa Leal visita Casa Brasil em Milão e craques do vôlei se arriscam no curling

Atletas de diferentes modalidades têm apoiado os brasileiros em Milão-Cortina

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 08/02/2026
15:01
Rayssa Leal assina painel na Casa Brasil, em Milão
imagem cameraRayssa Leal assina painel na Casa Brasil, em Milão (Foto: Jonne Roriz/ COB)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os atletas brasileiros ainda não estrearam nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina, mas craques de outras modalidades têm testado suas habilidades em terras italianas. Neste domingo (8), Rayssa Leal, duas vezes medalhista olímpica no skate street, visitou a Casa Brasil, que tem sua primeira edição em Olimpíadas de Inverno. Veja o momento no vídeo abaixo.

continua após a publicidade

➡️Brasileira supera trauma de acidente e recupera 'Olimpíada perdida' em Milão-Cortina

➡️Campeã olímpica sofre acidente grave em prova de esqui alpino nas Olimpíadas de Inverno

A skatista deixou sua assinatura no painel do artista Eduardo Kobra, feito especialmente para a ocasião, e participou de desafios ao lado de Bruno Fratus, medalhista olímpico na natação e embaixador do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno.

A Casa Brasil está instalada na Casa Degli Artisti, centro de residência e produção de arte contemporânea, em Milão, e foi inaugurada na última quinta-feira (5), com a presença de Rebeca Andrade e Adriano Imperador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Rayssa Leal e Bruno Fratus na Casa Brasil, em Milão
Rayssa Leal e Bruno Fratus na Casa Brasil, em Milão (Foto: Jonne Roriz/ COB)

Craques do vôlei se arriscam no curling

Atletas da seleção masculina de vôlei, o levantador Fernando Cachopa e o ponteiro Arthur Bento também marcaram presença na Casa Brasil e participaram de um desafio inspirado no curling, uma das modalidades mais tradicionais do inverno.

Os dois atletas atuam no voleibol italiano. Cachopa é jogador do Milano , enquanto Arthur Bento defende o Modena Volley. Os dois aproveitaram um momento de "folga", já que neste fim de semana suas equipes não jogam, devido à final da Copa Itália.

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do seu atleta favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias