Rayssa Leal visita Casa Brasil em Milão e craques do vôlei se arriscam no curling

Os atletas brasileiros ainda não estrearam nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina, mas craques de outras modalidades têm testado suas habilidades em terras italianas. Neste domingo (8), Rayssa Leal, duas vezes medalhista olímpica no skate street, visitou a Casa Brasil, que tem sua primeira edição em Olimpíadas de Inverno. Veja o momento no vídeo abaixo.

RAYSSA LEAL IN THE HOUSE! 🛹🇧🇷✨



A nossa braba chegou na Casa Time Brasil, em Milão, e já deixou sua marca: assinatura no painel do Kobra. ✍️🐍#InvernoTimeBrasil #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/A317f6oBiv — Time Brasil (@timebrasil) February 8, 2026

A skatista deixou sua assinatura no painel do artista Eduardo Kobra, feito especialmente para a ocasião, e participou de desafios ao lado de Bruno Fratus, medalhista olímpico na natação e embaixador do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno.

A Casa Brasil está instalada na Casa Degli Artisti, centro de residência e produção de arte contemporânea, em Milão, e foi inaugurada na última quinta-feira (5), com a presença de Rebeca Andrade e Adriano Imperador.

Rayssa Leal e Bruno Fratus na Casa Brasil, em Milão (Foto: Jonne Roriz/ COB)

Craques do vôlei se arriscam no curling

Atletas da seleção masculina de vôlei, o levantador Fernando Cachopa e o ponteiro Arthur Bento também marcaram presença na Casa Brasil e participaram de um desafio inspirado no curling, uma das modalidades mais tradicionais do inverno.

Vôlei 🏐 🤝 Curling 🥌.



Ainda dá tempo de convocar o Arthur Bento e o Cachopa para #MilanoCortina2026?



Os atletas da seleção masculina de vôlei visitaram a #CasaBrasilMilano e arriscaram no curling. 🧊



Tem futuro aí? 👀#InvernoTimeBrasil pic.twitter.com/jWF9SyoRYJ — Time Brasil (@timebrasil) February 7, 2026

Os dois atletas atuam no voleibol italiano. Cachopa é jogador do Milano , enquanto Arthur Bento defende o Modena Volley. Os dois aproveitaram um momento de "folga", já que neste fim de semana suas equipes não jogam, devido à final da Copa Itália.

