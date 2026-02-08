Campeã olímpica sofre acidente grave em prova de esqui alpino nas Olimpíadas de Inverno
Americana havia sofrido uma lesão no dia 30 de janeiro durante a Copa do Mundo de Esqui Alpino
A lendária esquiadora americana Lindsey Vonn viveu um grave momento neste domingo (8) durante uma competição de downhill em Cortina, Itália. O acidente aconteceu quando a esquiadora perdeu o equilíbrio após deixar o portão de largada, não conseguindo completar o primeiro salto. Ela caiu sobre o lado direito do corpo e rolou montanha abaixo, permanecendo na pista com sinais de dor enquanto recebia atendimento médico imediato.
O incidente, ocorrido durante os Jogos de Inverno, marcou de forma dramática a prova que seria a despedida oficial da atleta de 41 anos das competições. Ela, que é uma das maiores referências do esqui alpino mundial com um título olímpico em Vancouver 2010, precisou ser retirada da pista por helicóptero após cair logo no início do percurso.
A competição foi temporariamente interrompida para o resgate da campeã. A remoção por helicóptero é um procedimento padrão em acidentes sérios e Vonn, incapaz de embarcar por conta própria, foi levada em uma maca sob os aplausos do público presente. A prova foi retomada cerca de 20 minutos depois.
A gravidade da lesão da medalhista olímpica ainda é desconhecida. Johan Eliasch, presidente da Federação Internacional de Esqui, descreveu o "silêncio ensurdecedor" após a queda e aguarda o relatório médico para definir os próximos passos, incluindo o hospital para onde Vonn será transferida.
Recuperação e significado da pista
Este é o segundo revés sério da esquiadora em poucas semanas. O acidente de hoje ocorre apenas uma semana após Lindsey ter se recuperado de outra lesão grave: a ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em uma queda no dia 30 de janeiro durante a Copa do Mundo de Esqui Alpino. Não há informações sobre uma possível relação entre as lesões.
O local do incidente é ironicamente significativo: Cortina é a mesma pista onde Vonn conquistou 12 títulos em sua carreira, que inclui, além do ouro em 2010, duas medalhas de bronze (Vancouver 2010 e Pyeongchang 2018).
Outro acidente grave
Vonn não foi a única vítima de um acidente sério no dia. Cande Moreno, esquiadora de Andorra de 25 anos, também sofreu uma queda grave no Centro de Esqui Alpino. A atleta perdeu o controle em uma curva, colidiu com a grade de proteção e foi arremessada de volta à pista. Assim como Lindsey Vonn, Moreno também precisou ser resgatada por helicóptero.
A organização dos Jogos de Inverno não divulgou, até o momento, informações sobre o estado de saúde atual das duas atletas após os resgates. As competições seguem o cronograma previsto após as interrupções para os atendimentos médicos.
