Campeã olímpica sofre acidente grave em prova de esqui alpino nas Olimpíadas de Inverno

A lendária esquiadora americana Lindsey Vonn viveu um grave momento neste domingo (8) durante uma competição de downhill em Cortina, Itália. O acidente aconteceu quando a esquiadora perdeu o equilíbrio após deixar o portão de largada, não conseguindo completar o primeiro salto. Ela caiu sobre o lado direito do corpo e rolou montanha abaixo, permanecendo na pista com sinais de dor enquanto recebia atendimento médico imediato.

O incidente, ocorrido durante os Jogos de Inverno, marcou de forma dramática a prova que seria a despedida oficial da atleta de 41 anos das competições. Ela, que é uma das maiores referências do esqui alpino mundial com um título olímpico em Vancouver 2010, precisou ser retirada da pista por helicóptero após cair logo no início do percurso.

Socorristas chegam de helicóptero para resgatar a americana Lindsey Vonn após queda na prova de descida feminina dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026, em Cortina d'Ampezzo, em 8 de fevereiro de 2026 (Foto:Tiziana FABI/AFP).

A competição foi temporariamente interrompida para o resgate da campeã. A remoção por helicóptero é um procedimento padrão em acidentes sérios e Vonn, incapaz de embarcar por conta própria, foi levada em uma maca sob os aplausos do público presente. A prova foi retomada cerca de 20 minutos depois.

A gravidade da lesão da medalhista olímpica ainda é desconhecida. Johan Eliasch, presidente da Federação Internacional de Esqui, descreveu o "silêncio ensurdecedor" após a queda e aguarda o relatório médico para definir os próximos passos, incluindo o hospital para onde Vonn será transferida.

Recuperação e significado da pista

Este é o segundo revés sério da esquiadora em poucas semanas. O acidente de hoje ocorre apenas uma semana após Lindsey ter se recuperado de outra lesão grave: a ruptura completa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em uma queda no dia 30 de janeiro durante a Copa do Mundo de Esqui Alpino. Não há informações sobre uma possível relação entre as lesões.

O local do incidente é ironicamente significativo: Cortina é a mesma pista onde Vonn conquistou 12 títulos em sua carreira, que inclui, além do ouro em 2010, duas medalhas de bronze (Vancouver 2010 e Pyeongchang 2018).

Um telão mostra a queda da americana Lindsey Vonn durante a prova de descida feminina dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026, em Cortina d'Ampezzo, em 8 de fevereiro de 2026 (Foto:Tiziana FABI/AFP).

Outro acidente grave

Vonn não foi a única vítima de um acidente sério no dia. Cande Moreno, esquiadora de Andorra de 25 anos, também sofreu uma queda grave no Centro de Esqui Alpino. A atleta perdeu o controle em uma curva, colidiu com a grade de proteção e foi arremessada de volta à pista. Assim como Lindsey Vonn, Moreno também precisou ser resgatada por helicóptero.

A organização dos Jogos de Inverno não divulgou, até o momento, informações sobre o estado de saúde atual das duas atletas após os resgates. As competições seguem o cronograma previsto após as interrupções para os atendimentos médicos.