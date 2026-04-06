AO VIVO: João Fonseca estreia no Masters 1000 de Monte Carlo

João Fonseca inicia, nesta segunda-feira, a temporada no saibro europeu. E o adversário do brasileiro (40º), na estreia do Masters 1000 de Monte Carlo, é o canadense Gabriel Diallo (36º), de 24 anos. Os dois entram em quadra logo após o duelo entre o tcheco Jiri Lehecka e o americano Emilio Nava, que está no terceiro set.

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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

Será a primeira vez que João Fonseca, de 19 anos, e Diallo se enfrentam em torneios ATP. Até hoje, o número 1 do Brasil e o rival só duelaram em Challengers, ambos em 2024 e na quadra rápida. Em Chicago, o canadense venceu (7/6 e 6/1), e, em Lexington, o brasileiro levou a melhor (duplo 6/2).

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Em Masters 1000, a melhor campanha do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, até hoje, foi alcançada mês passado, em Indian Wells, na quadra rápida. Na ocasião, o brasileiro só perdeu para o campeão, o italiano Jannik Sinner, em uma batalha de dois tiebreaks. Em torneios no saibro desse nível, a maior proeza do jovem brasileiro foi ter alcançado a segunda rodada nos últimos dois anos em Madri. Já em Roma, em 2025, o carioca sofreu revés na estreia.

Rival definido na segunda rodada

Quem avançar vai enfrentar, na segunda-rodada, o experiente francês Arthur Rinderknech (27º), de 30 anos, que eliminou o 12º cabeça de chave, o russo Karen Khachanov, por 7/5 e 6/2 (vídeo abaixo).

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Gráfico mostra o aproveitamento de João Fonseca no saibro e na quadra rápida em 2026 e na carreira (Reprodução)

João Fonseca treinou com bósnio

Nesta segunda-feira, o número 1 do Brasil treinou com o bósnio Damir Dzumhur (vídeo abaixo):