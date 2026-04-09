Nesta semana, após quase 17 anos, a Argentina voltou a ter nada menos que 10 representantes no top 100 do circuito mundial masculino. E, nesta quinta-feira, nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, um deles pode conquistar a maior vitória da carreira: Tomas Etcheverry (30º), que vai desafiar ninguém menos do que o líder do ranking e atual campeão, o espanhol Carlos Alcaraz, em torno das 10h (de Brasília).

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➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

Do top 10 atual da Argentina, um dos destaques foi Mariano Navone, de 25 anos, que, no 250 de Bucareste, conquistou o primeiro ATP da carreira, o que lhe garantiu um salto de 18 posições. Agora, ele é o 42º do mundo. Entre os tenistas do país, o salto dele, nesta semana, só não foi maior do que o de Marco Trungelliti: nada menos que 41, assumindo o 78º posto. No ATP 250 de Marraqueshe, domingo, aos 36 anos, ele se tornou o mais velho na Era Aberta (desde 1968) a debutar em uma final desse nível.

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Em junho de 2009, Juan Martin Del Potro (5º) liderava o top 10 argentino entre os 100 melhores do mundo. Quase três meses depois, no US Open, o 'hermano' se tornaria o último sul-americano a vencer um Grand Slam, ao derrotar o suíço Roger Federer na decisão. Nalbandian (16º), Jose Acasuso (42º), Martín Vassallo Arguello (57º), Máximo González (61º), Juan Monaco (66º), Leonardo Mayer (70º), Diego Junqueira (85º), Brian Dabul (97º) e Sergio Roitman (98º) completaram o grupo da Argentina entre os melhores do mundo há quase 17 anos.

Número 1 da Argentina, Francisco Cerúndolo (19º) estreara em Monte Carlo derrotando o tricampeão grego Stefanos Tsitsipas (em 2021, 2022 e 2024), mas parou na segunda rodada, diante do tcheco Tomas Machac (53º).

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Etcheverry, por sua vez, vem de triunfos sobre o búlgaro Grigor Dimitrov (93º) e o francês Terence Atmane (45º). Contra Alcaraz, o argentino fará duelo inédito em torneios ATP.

Alcaraz iguala melhor sequência no saibro

Atual campeão em Monte Carlo, Alcaraz, com o triunfo sobre Sebastian Baez, compatriota de Etcheverry, na estreia, chegou a 14 vitórias seguidas no saibro. Tal feito iguala a melhor sequência do espanhol nesse piso na carreira: em 2022, o feito foi alcançado entre o ATP 500 de Barcelona e as oitavas de final de Roland Garros.

Resta saber se Etcheverry vai impedir o número 1 do mundo de aumentar esse recorde. Ou se Alcaraz, atual bicampeão de Roland Garros, vai ampliar ainda mais essa façanha.