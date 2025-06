Cerca de três horas após sacramentar a vitória sobre João Fonseca, Taylor Fritz voltou à quadra central do ATP 250 de Eastbourne, nesta quinta-feira. E, diante do compatriota Marcos Giron (46º), o americano, número 5 do mundo, protagonizou o ponto da semana, na vitória por 7/5, 4/6 e 7/5..





Na jogada, o tricampeão do torneio (em 2019, 2022 e 2024) pegou um lob com uma tweener (jogada por entre as pernas, de costas), e, na sequência, foi à rede e fez a passada. Um ponto raríssimo de se ver, ainda mais na grama. E foi eleito, pelo perfil da ATP no X, como o ponto da semana.



Contra o número 1 do Brasil, Fritz voltou à quadra central no início do terceiro set, e fechou a partida por 6/3, 6/7 e 7/5. O carioca, de 18 anos, chegou a estar perdendo a parcial decisiva por 5/2, empatou, mas acabou perdendo nos detalhes.



Sexta, na semifinal, o americano enfrenta o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (28º). No confronto direto, a vantagem é do tenista da Espanha, com três vitórias em quatro partidas, nenhuma delas na grama.



João Fonseca segue para Wimbledon

João Fonseca, por sua vez, que vencera o belga Zizou Bergs (50º), na estreia, segue agora para Wimbledon.



A chave principal será sorteada às 6h (de Brasília), desta sexta-feira. Será a primeira participação do número 1 do Brasil e 57 do mundo no torneio, como profissional.





Melhor ranking do brasileiro



De acordo com o ranking ao vivo da ATP, o brasileiro, com o triunfo na primeira rodada, vai subindo três posições no ranking, assumindo o 54º lugar. Se confirmada, será a melhor colocação de João Fonseca até agora na carreira.



Até domingo, Fritz ocupava o quarto lugar do ranking (sua melhor colocação na carreira), mas foi ultrapassado, na segunda, pelo britânico Jack Draper.



