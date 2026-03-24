Dois dias após a maior vitória na carreira, a primeira diante de um líder do ranking, no domingo, contra Carlos Alcaraz, Sebastian Korda sofreu uma amarga derrota nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami. Afinal, o americano (36º do mundo), que se lesionou na partida, desperdiçou um match-point e foi derrotado pelo qualifier espanhol Martin Landaluce, de 20 anos e apenas 151º do ranking, por 2/6, 7/6 (6) e 6/4.

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O tenista da Espanha chegara ao torneio na Flórida sem nenhuma vitória em torneios ATP na temporada. E, após o triunfo desta terça, vai disputar, pela primeira vez, as quartas de final de um Masters 1000 na carreira. Landaluce, que treina na academia do compatriota Rafael Nadal, em Palma de Mallorca, homenageou o feito à avó, que completaria 101 anos semana passada, mas que faleceu há alguns meses:



- Quero dedicar a ela a vitória.

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No match-point contra, no tiebreak, o espanhol viu o rival abrir 6/5. E como ele se salvou?





- Precisava de um grande golpe e acertei um winner (ponto vencedor, vídeo abaixo). É um sentimento incrível ter feito aquilo, todos os espanhóis tentam isso. Eles têm esse espírito de luta. Ferrero, Ferrer, Nadal, Carlitos. Assisti a eles durante toda minha carreira e estou aqui agora, então tive que tentar.

Escritas quebradas em Miami

Landaluce quebrou duas escritas ao chegar às quartas de final em Miami: é o jogador de mais baixo ranking desde 1994 a ir tão longe no torneio e o primeiro nascido a partir de 2006 a alcançar essa fase em um Masters 1000. Há 32 anos, Jim Grabb era o 185º do mundo e chegou às quartas de final no principal torneio na Flórida.

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A campanha já garante um salto de 48 posições ao jovem espanhol, que, nas quartas de final, vai enfrentar o tcheco Jiri Lehecka (22º), que surpreendeu o anfitrião Taylor Fritz (7º), por 6/4, 6/7 e 6/2.